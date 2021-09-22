5縣市高中生今開打BNT！要帶健保卡嗎、疫苗假怎麼請？10大QA一次懂

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5縣市高中生今打BNT！要帶健保卡嗎、疫苗假怎麼請？10大QA一次懂

▲符合資格的學生將陸續在校園集中BNT。（示意圖／記者湯興漢攝）

▲符合資格的學生將陸續在校園集中BNT。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者許若茵／綜合報導

今雙北高中生搶先開打BNT，各縣市12~18歲學生族群也將陸續在校園集中接種，由於打BNT可能產生副作用心肌炎，令許多家長都相當憂心，打疫苗前後要注意哪些事情？打疫苗要帶健保卡嗎？疫苗假該怎麼請？《東森新媒體ETtoday》整理了10個家長與學子最好奇的問題，帶你一次看明白。

▲打BNT疫苗可能會出現副作用心肌炎，令家長相當擔心。（圖／達志影像／美聯社）

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▲打BNT疫苗可能會出現副作用心肌炎，令家長相當擔心。（圖／達志影像／美聯社）

Q1：有誰能打BNT？

校園接種作業實施對象包含我國國小、國中、高中、高職及五專1至3年級（含17歲（含）以下專四及專五）學生、少年矯正學校及輔育院學生，以及自學學生，含境外臺校、外僑學校，但不含補校。

指揮中心規劃，自23日起符合資格的學生經過造冊，繳回接種意願書後，可於校園集中接種，若沒有要在校園集中接種，或是國小滿12歲、自學生、境外生等對象，可以上疫苗預約平台預約，自行到醫療院所接種。

▲▼學生接種BNT疫苗，接種對象及順序。（圖／指揮中心提供）

▲學生接種BNT疫苗，接種對象及順序。（圖／指揮中心提供）

教育部表示，包含新北市、台北市、桃園市、台南市、苗栗縣等5縣市高中生今起開打，其餘縣市多為明日，嘉義市則是24日，金門縣27日，連江縣則預定10月1日起接種。台北市宣布，今天起開始為學生接種，接種順序第一階段9/22-9/29為高中職、五專前三年、特教學校及外僑學校；第二階段9/30-10/6為國中。新北市也從今日起先於部分學校開打。

Q2：在學校接種BNT疫苗，需要付費及攜帶證件嗎？

無需付費，請攜帶健保卡，接種第二劑疫苗時請攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」。指揮中心指揮官陳時中21日表示，如果健保卡遺失還是可以打，因為校園已經造冊，不會有什麼問題，但也提醒健保卡若是遺失要早點補辦。

Q3：學校集中施打無法獲知學生疾病史，接種疫苗是否安全？

校園集中接種作業由衛生所或合約院所等專業醫療團隊入校提供接種服務，且在疫苗接種前必須先經醫師的詳細評估診察，以確認個案身體健康狀況，以及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種，安全性與自行前往醫療院所接種相同。

Q4：BNT疫苗可與同樣是以校園集中接種的流感疫苗或HPV疫苗同時接種嗎？

不可以。目前COVID-19疫苗與其他疫苗不得同時接種，並應間隔至少7天。

▲7天內不可接種2種疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲7天內不可接種2種疫苗。（圖／指揮中心提供）

Q5：如學生家長同意，但接種當日學生不願意或無法於學校安排接種日施打，可否再接種？收費方式為何？

可以。具接種意願但無法於指定日接種之學生，需持學校發給之「補種通知單」至指定之衛生所或合約院所接種，免費接種COVID-19疫苗。若無補種通知單，合約院所因無法確認學生接種紀錄，無法提供公費疫苗接種。

陳時中也說，施打疫苗之前要改變主意都沒問題，都尊重個人的選擇，至於有殘劑，當然可以給相關的人施打，像是學校人員，只是殘劑不會很多，不是說今天帶了10瓶去打了5瓶，剩下5瓶就是殘劑，是用到最後一瓶剩下的那部分叫殘劑。

Q6：學生家長原來不同意小孩接種BNT，但後來願意接種了，該怎麼辦？

若學校已完成集體接種作業，家長可持學校發放的「學生COVID-19疫苗接種後注意事項暨接種通知單」，於學校排程接種日之後至衛生局指定衛生所/合約院所接種。若學校尚未完成集體接種，請家長向學校校護或導師提出「COVID-19疫苗接種通知說明及意願書」修改，即可於學校集體接種時完成接種。

▲BNT。（圖／食藥署提供）

▲BNT。（圖／食藥署提供）

Q7：接種單位如何確認完成學童之接種作業？

接種當日，校方班級導師/帶隊老師將「COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」分發予接種學生，以供接種單位比對，接種時，協助再確認學生身分。接種單位於學生接種後，依次回收學生之「COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」，以作為接種作業完成的確認證明。

Q8：疫苗假要怎麼請？

若接種後不舒服，或自願到醫療機構施打者，可向學校申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長；家長如有請假照顧孩子的需求，亦可申請防疫照顧假。

Q9：BNT副作用有哪些？施打前後要注意什麼？

BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

▲全國129萬8861名國高中生同意接種BNT疫苗，明天起開打。（圖／指揮中心提供）

▲全國129萬8861名國高中生同意接種BNT疫苗。（圖／指揮中心提供）

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬提醒，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，若有這些症狀應盡快就醫，也建議學童接種後可以多喝水、避免劇烈運動、適當休息。

至於學生常有暈針狀況，黃高彬則提醒，接種前應睡飽、吃早餐，並且在接種前多呼吸、喝200～300ml的水放鬆心情，他認為可以讓小孩在單獨空間施打，並於施打前進行衛教，就像是過去施打流感疫苗一樣。黃高彬還透露，在打疫苗前，可以先拍打施打部位，有一點疼痛可以避免接種時過於緊張導致暈針。

▲避免暈針，打針前要記得吃點東西及喝水。（圖／指揮中心提供）

▲避免暈針，打針前要記得吃點東西及喝水。（圖／指揮中心提供）

Q10：打疫苗發燒可以吃什麼舒緩？

藥師Kiki表示，可服用普拿疼來緩解打疫苗的不舒服，但要注意普拿疼有4種不同類型，包括「一般錠、加強錠、速效錠還有普拿疼伏冒」；如果買到「普拿疼伏冒」，就不太合適，也建議大家施打疫苗後，有出現不適再服用，且服藥後要注意不能喝酒，以免有傷肝疑慮。

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