快訊／女高生打BNT前突癲癇發作倒地　同學驚嚇暴哭雙雙送醫

記者黃孟珍／苗栗報導

為因應新冠疫情，降低感染風險並讓整體防疫更加完善，苗栗縣政府配合衛生福利部及教育部政策，率先於22日起，為年滿12歲至未滿18歲的青少年進行校園疫苗BNT接種服務。首站先到頭份興華高中，施打率超過96％。不過卻發生意外插曲，1名女學生疑似緊張過度，就在施打區癲癇發作，所幸送醫後已無大礙。

▲苗栗縣興華高中在進行BNT疫苗施打時，1名女學生疑似緊張過度，當場癲癇發作，經送醫後已無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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據了解，這名女高3生本身患有癲癇疾病，在開學前也曾有癲癇發作的症狀，就在她準備施打前，疑似緊張過度，突然發作倒地並口吐白沫，醫護人員趕緊通知在場醫生前來幫忙，第一時間也將口罩脫除讓她胞持呼吸順暢，所幸在救護車上慢慢恢復意識，送醫後已無大礙。

而在旁邊全程目睹的另名女學生，就在準備接種時，見狀後當場哭了出來，醫護人員也趕緊將她帶離現場，緩和情緒後再接種疫苗。學校表示，今日興華高中應打人數有595人，實際施打人數569人，施打率超過96%。

▲▼縣長徐耀昌（左2）與議長鍾東錦（左1），一同前往苗栗縣興華高中視察學生接種疫苗情況。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣政府表示，苗栗縣BNT接種服務，目前有29199位年滿12歲至未滿18歲的學生同意接種疫苗，比例將近95%，教育處與衛生局規劃本縣12至17歲的國中、高中職、五專前3年级學生疫苗接種作業。在中秋連假前已獲配疫苗，上學之後立即進行校園BNT疫苗接種，希望早讓發揮疫苗保護力。

縣長徐耀昌也指示，如果學生接種疫苗後有不舒服的狀況，或是自願到醫療機構接種疫苗者，可以向學校申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄家長如有請假照顧孩子的需求，也可申請防疫照顧假。

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