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遭疑對大陸、紐西蘭態度雙標　陳吉仲再開嗆：嚴重無知

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲遭疑雙標再開嗆，嚴重對國際貿易無知。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣蓮霧和釋迦被大陸以檢出有害生物封殺，農委會主委陳吉仲嗆向WTO提訴訟，部分人士認為，紐西蘭6月檢出台灣芒果、荔枝東方果實蠅入侵，同樣被暫停進口，陳態度卻大不同，僅說「尊重」，遭疑雙標。陳吉仲今（21日）在臉書再開嗆，會樣這說是對國際貿易實務的嚴重無知。

陳吉仲說明，大陸片面暫停我國釋迦、蓮霧進口，農委會循正式管道要求陸方9月底前與我國展開技術性諮商，否則將依澳洲模式向WTO提起爭端解決控訴，但這兩天國內卻有人拿紐西蘭暫停我國芒果和荔枝輸入，批評「雙標」，這顯然是出於對國際貿易實務與規範的嚴重無知，必須跟大家說明清楚。

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陳吉仲表示，兩國之間的農產品貿易所應遵守的動植物檢疫條件，是需經由雙邊諮商，議定遊戲規則，如我國荔枝輸入紐西蘭原先議定46.5°C蒸熱20分鐘，經紐方通知蟲害後，雙邊密切諮商討論解決方案，若雙方商定檢疫條件即可恢復進口。換句話說，國際間各項農產品輸入檢疫的條件需要經過一個諮商的過程，客觀確定雙方應遵守的遊戲規則，但不管是3月時的鳳梨還是這次的釋迦、蓮霧，大陸事後對於我國提出諮商的要求都相應不理，違反國際貿易規範的做法當然令人無法接受。

▲▼陳吉仲被指對大陸、紐西蘭雙標，怒嗆是對國際貿易實務的嚴重無知。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲強調，動植物輸入檢疫的條件也不能無限上綱。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲認為，國際規範要求輸入檢疫措施執行，必須基於科學證據，且採取對貿易侵害最小的手段，從通知有害生物到重新諮商檢疫條件，台紐雙方都依國際規範、按正式程序進行，但大陸這幾次片面暫停我國水果輸入，都採突襲式今天通知明天就禁止，且僅書面文字告知未檢附任何客觀證據。

此外，陳吉仲提到，大陸這次提出的太平洋臀紋粉介殼蟲，在亞洲分佈廣泛，在大陸和台灣都有發生，一般正常國家的做法，是檢出有害生物的該批貨物以溴化甲烷燻蒸後放行，不會直接禁止特定國家的特定品項輸入；我國水果出口各國，也只有中國以粉介殼蟲為由阻擋我國農產品，可見中國的做法不合國際常理。

陳吉仲強調，動植物輸入檢疫的條件也不能無限上綱，必須依照科學來劃分風險等級。紐方通知的東方果實蠅會產卵寄生在果實內部，成蟲會飛行，擴散風險高；粉介殼蟲為外寄生，不會侵入果實內部，散播能力低，危害遠低於果實蠅。因此世界各國若在邊境攔檢到介殼蟲，絕大多數都可讓廠商就地燻蒸後放行，幾乎沒有國家對介殼蟲採取禁止輸入的措施，呼籲大陸，身為國際社會的一分子，就要遵守國際社會的規範，輸入檢疫是科學問題，不是政治問題，請儘快回應我國諮商的要求，否則我國也只能循國際爭端解決機制來捍衛權益。

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