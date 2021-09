全球網路自由度「台灣位居亞洲第一」　中國連7年墊底

▲台灣今年首度列入「自由之家」的全球網路自由報告評比,獲得第5名佳績。(圖/記者周宸亘攝)



記者吳美依/綜合報導

美國非政府組織「自由之家」(Freedom House)於21日公布2021年全球網路自由報告,台灣首次列入考評就獲得第5名,在亞洲國家中名次最高,而中國已經連續第7年墊底,落後緬甸、古巴及伊朗。

《美國之音》報導,「自由之家」高級研究員芬克(Allie Funk)提及台灣表現亮眼的原因,包括政府不會審查網路內容,不會切斷或封鎖網站,網路內容非常多元,普及程度十分廣泛,成本也可輕鬆負擔。

芬克也指出,台灣的網路自由主要問題是假消息擴散,「這主要來自中國政府本身或親中國政府者,而不是台灣政府」,但台灣科技界與社運人士提出非常有創意的回應方式,在仍能保護網路自由環境的狀況下應對,「我認為,那些希望抵制中國數位獨裁主義、保護網路自由的各國政府,有很多東西必須向台灣學習」。

▲非政府組織「自由之家」(Freedom House)於21日公布2021年全球網路自由報告。(圖/翻攝freedomhouse.org)

「自由之家」今年一共評估70多個國家的網路使用狀況,指標包括上網阻礙(obstacles to access)、內容限制(limits on content)、侵犯使用者權利狀況(violations of user rights)。

在今年評估中,冰島奪得第一名,愛沙尼亞、加拿大及哥斯大黎加並列第三;美國得分連續第5年下降,因為虛假、誤導或被操縱訊息持續在網路上氾濫流傳,甚至影響2020年總統大選結果的接受度。

「自由之家」指出,中國政府仍是世上最嚴重的網路自由侵犯者,不僅壟斷數位權力,還嚴厲整治國內科技巨擘,稱這些企業缺乏競爭力、未能保護用戶數據,並在嚴格管控的同時,進一步收攏權力。

報告指出,中國網路監管機構祭出新法規,限制自媒體發布時事資訊,一般用戶分享新聞、談論宗教或與海外親友聊天都可能面臨法律後果,如今更將辱罵軍人、「英雄」及「烈士」言論視為刑事犯罪,而且直到2021年,新冠病毒相關內容仍是遭遇最多審查的話題之一。

