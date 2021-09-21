全球網路自由度「台灣位居亞洲第一」　中國連7年墊底

▲台灣今年首度列入「自由之家」的全球網路自由報告評比，獲得第5名佳績。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

美國非政府組織「自由之家」（Freedom House）於21日公布2021年全球網路自由報告，台灣首次列入考評就獲得第5名，在亞洲國家中名次最高，而中國已經連續第7年墊底，落後緬甸、古巴及伊朗。

《美國之音》報導，「自由之家」高級研究員芬克（Allie Funk）提及台灣表現亮眼的原因，包括政府不會審查網路內容，不會切斷或封鎖網站，網路內容非常多元，普及程度十分廣泛，成本也可輕鬆負擔。

芬克也指出，台灣的網路自由主要問題是假消息擴散，「這主要來自中國政府本身或親中國政府者，而不是台灣政府」，但台灣科技界與社運人士提出非常有創意的回應方式，在仍能保護網路自由環境的狀況下應對，「我認為，那些希望抵制中國數位獨裁主義、保護網路自由的各國政府，有很多東西必須向台灣學習」。

▲非政府組織「自由之家」（Freedom House）於21日公布2021年全球網路自由報告。（圖／翻攝freedomhouse.org）

「自由之家」今年一共評估70多個國家的網路使用狀況，指標包括上網阻礙（obstacles to access）、內容限制（limits on content）、侵犯使用者權利狀況（violations of user rights）。

在今年評估中，冰島奪得第一名，愛沙尼亞、加拿大及哥斯大黎加並列第三；美國得分連續第5年下降，因為虛假、誤導或被操縱訊息持續在網路上氾濫流傳，甚至影響2020年總統大選結果的接受度。

「自由之家」指出，中國政府仍是世上最嚴重的網路自由侵犯者，不僅壟斷數位權力，還嚴厲整治國內科技巨擘，稱這些企業缺乏競爭力、未能保護用戶數據，並在嚴格管控的同時，進一步收攏權力。

報告指出，中國網路監管機構祭出新法規，限制自媒體發布時事資訊，一般用戶分享新聞、談論宗教或與海外親友聊天都可能面臨法律後果，如今更將辱罵軍人、「英雄」及「烈士」言論視為刑事犯罪，而且直到2021年，新冠病毒相關內容仍是遭遇最多審查的話題之一。

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