張亞中「3大主張」曝光　他看完狂抖：上天派來毀滅國民黨的！

▲國民黨主席候選人張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨主席選戰最後黃金周，25日將投票選出藍營新共主。熱門候選人張亞中近日接受媒體專訪，提出包括舉辦統獨分裂公投、絕不提名不支持「和平協議」的總統候選人，以及兩岸論述全權處理。對此，名嘴李正皓拜讀完後，震驚直呼「張亞中就是上天派來毀滅國民黨的。」

名嘴李正皓今21日在臉書統整張亞中的3大主張，「第一個主張，舉辦統獨分裂公投，不支持統一的縣市自己獨立出來成為台灣共和國；第二個主張，國民黨總統候選人如果不支持「和平協議」，他絕對不提名；第三個主張，2022年縣市長選舉，關於兩岸論述統一由黨中央（他本人）來處理，縣市長不用插手。」

▲江啟臣、卓伯源、張亞中及朱立倫。（圖／中天新聞提供）

針對張亞中的3大主張，李正皓直言，「我確定了，張亞中就是上天派來毀滅國民黨的，今天張亞中的專訪，三段內容的主張全是要亡黨的節奏，看完真的嚇死。三個主張都充滿了活在自己厚厚同溫層的酸腐書生氣，但是在政治實務上來說，沒有半點可操作性。」

李正皓說，「我就問，在認同自己是中國人的比例是2.7%、認同自己是台灣人的比例是63.3%的台灣氛圍，國民黨有那個實力派或是有未來性的政治人物敢站出來支持統獨分裂公投、和平協議，安心讓兩岸論述由張亞中來處理？如果這樣搞下去，2022年蔣萬安、侯友宜、盧秀燕第一個沈船。」他同時在文末開酸，「這種人才就是上天派來毀滅國民黨的，百年難得一見，只能全力支持了！」