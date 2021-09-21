七星潭人潮聚集賞月觀潮　海巡4驅沙灘車機動巡查及時救援

▲▼岸巡隊出動四輪傳動沙灘車，以機動及彈性方式於月牙岸際間來回巡查縮短緊急救援時間。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

連續四天的秋節假期加上穩定的天氣，預判秋節前後在七星潭月牙灣將湧入大批民眾駐足並於岸際觀潮觀月，為維護民眾安全，海巡署第一二岸巡隊編組並增加勤務人力，並出動沙灘車針對意外發生能縮短救援時間，讓民眾有個愉快且平安的假期。

由於新冠肺炎疫情逐漸趨緩，國內旅遊也同步回溫，遊客已較以往多出了數倍，而花蓮七星潭風景區海岸景觀優美，更屬來訪遊客必經熱點，對於大量湧現之人潮，海巡署第一二岸巡隊編組並增派第二機動巡邏站及七星潭安檢所勤務人員，對於岸際遊憩及戲水民眾加強實施柔性勸導，避免意外發生。

▲岸巡人員向七星潭岸際遊憩及戲水民眾提醒水域安全及進行柔性勸導。

針對中秋岸巡安全任務，岸巡隊特別出動了今年獲撥之四輪傳動沙灘車，以機動及彈性方式於月牙岸際間來回巡查縮短緊急救援時間，在七星潭月牙灣岸際遼闊寬廣的幅員下，有效確保民眾生命財產安全。

第一二岸巡隊表示：海巡署積極配合行政院向海致敬政策推動，未來也將持續辦理各項救生演練及防溺宣導活動，使民眾在知海、淨海、親海及近海的同時，可以有多一分保障，呼籲民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，海巡署將竭誠為您提供所需之服務。

