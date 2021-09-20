打過1劑BNT！北市士林「留英女學生」染疫　曾去新北、彰化、台南、高雄

記者袁茵／台北報導

指揮中心20日公布，台北市新增2例確診，分別為案16254、案16255，各自分佈於士林區、北投區。台北市衛生局表示，案16254為去過天母SOGO店、大葉高島屋和美麗華影城的20多歲英國返台女學生，自稱曾於2020年9月感染新冠肺炎，不過3月、7月回國時都有做採檢，都是陰性，且今年6月還打過一劑BNT疫苗，直到9月採檢時陽性確診。





▲台北市衛生局記者會。台北市政府衛生局專委歐佳齡（左）。（資料圖／台北市衛生局提供）

中央流行疫情指揮中心20日表示，20日新增2例本土病例中，案16254為20多歲女性，9月19日因出境需求自費採檢，於20日確診，已匡列接觸者21人，均列居家隔離，餘匡列中。案16255為未滿5歲男童，因同住家人確診（案16150），匡列為居家隔離對象，9月19日進行隔離期滿前採檢，於今日確診；已匡列接觸者1人，列居家隔離。

台北市衛生局20日下午3時15分召開防疫記者會，衛生局專委歐佳齡表示，北市新增2例本土確診為案16254、案16255，案16254是一名士林區20多歲女性，Ct值34，目前尚未曉得是否為Delta病毒株，不過6月24日曾有在國外接種過一劑BNT疫苗。

歐佳齡說明，案16254自稱在2020年9月出國留學期間確診，但2021年3月、7月都有回過各一次，當時按照採檢規定都是陰性，居家隔離期滿時再做採檢也都是陰性，一直到9月多要出國留學時再做採檢陽性。

歐佳齡提及，這名個案足跡較多，在北市部分，個案9月18日有去大葉高島屋、美麗華大直影城，9月19日去SOGO天母店，目前依照實聯制找到同時段的民眾約493人，已有發送細胞簡訊做提醒，如有疑似症狀可去採檢。

歐佳齡表示，外縣市部分，個案曾經去過高雄、台南、彰化和新北市等地區，已有通知外縣市衛生單位做確認。另也匡列21名接觸者，主要都是家人與親戚，分佈於台北市（18人）與外縣市（3人），目前正在做居家隔離和採檢。

被問到案16254自稱曾染疫，是否會列為舊案？歐佳齡回應，因為這是確診者自述，但對方今年3月回台時有做過2次PCR採檢都陰性，4月出國時也做過採檢是陰性，7月又回台灣時做採檢也同樣都2次採檢陰性，一直到9月要出國採檢時確診；這案還得跟中央做釐清，不過中央是說暫時判為本土個案，但仍要看抗體值與相關反應。

至於案16255，歐佳齡說明，是一名1歲的北投區男性，為案16150、案11116的小孩，由於之前案16150確診被匡列居家隔離，此次解隔前採檢陽性，Ct值34，接觸者僅父親一人，沒有新增，會延長父親居家隔離時間。