　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自稱去年曾染疫！「留英女學生」採檢6次才確診　北市發493封細胞簡訊

記者袁茵／台北報導

北市20日新增2例本土確診，分別為案16254、案16255，各自分佈於士林區、北投區。台北市衛生局表示，案16254為一名20多歲英國返台女學生，曾經打過一劑BNT疫苗，Ct值為34，目前匡列21名接觸者居家隔離和採檢，北市也發送493封細胞簡訊，提醒同時間去大葉高島屋、美麗華大直影城、SOGO天母店的民眾留意。

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件開放電影院等場所營業，圖為美麗華百樂園。微解封,電影院,紓困,武漢肺炎,防疫,逛街,社交距離,群聚,人流,百貨公司,室內聚會,室外活動,美麗華大直影城,摩天輪。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗華影城爆確診者足跡，與19日晚間台北市衛生局證實的天母SOGO店、大葉高島屋足跡為同一人（案16254）。（資料圖／記者李毓康攝）

針對案16254部分，台北市衛生局20日下午3時15分召開防疫記者會，衛生局專委歐佳齡表示，案16254是一名士林區20多歲女性，Ct值34，目前尚未曉得是否為Delta病毒株，不過6月24日曾有在國外接種過一劑BNT疫苗。

歐佳齡說明，案16254自稱在2020年9月出國留學期間確診，但2021年3月、7月都有回過各一次，當時按照採檢規定都是陰性，居家隔離期滿時再做採檢也都是陰性，一直到9月多要出國留學時再做採檢陽性。

歐佳齡提及，這名個案足跡較多，在北市部分，個案9月18日有去大葉高島屋、美麗華大直影城，9月19日去SOGO天母店，目前依照實聯制找到同時段的民眾約493人，已有發送細胞簡訊做提醒，如有疑似症狀可去採檢。

歐佳齡表示，外縣市部分，個案曾經去過高雄、台南、彰化和新北市等地區，已有通知外縣市衛生單位做確認。另也匡列21名接觸者，主要都是家人與親戚，分佈於台北市（18人）與外縣市（3人），目前正在做居家隔離和採檢。

被問到案16254自稱曾染疫，是否會列為舊案？歐佳齡回應，因為這是確診者自述，但對方今年3月回台時有做過2次PCR採檢都陰性，4月出國時也做過1次採檢是陰性，7月又回台灣時做採檢也同樣都2次採檢陰性，一直到9月要出國採檢時確診；這案還得跟中央做釐清，不過中央是說暫時判為本土個案，但仍要看抗體值與相關反應。

ET快訊
台大女嫌丟臉「分手中興男」　葉丙成留言也被嗆
獨／名武術家強摸美眉私處半小時　判囚竟落跑了
女星是「愛新覺羅後代」沒演過清宮戲　為劉德華破例
台鐵座椅炸「白色液體」！　他一聞崩潰了　
八大小姐卸下濃妝擺攤賣烤魚　經紀成現金救命站
北市急發493封細胞簡訊！「留英女學生」染疫足跡遍3大百貨
快訊／俄羅斯校園槍擊5死6傷　學生跳窗逃命
快訊／蔡英文今預約第二劑高端　預計施打日期曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自稱去年曾染疫！「留英女學生」採檢6次才確診　北市發493封細胞簡訊

蔡英文、賴清德今預約第二劑高端　預計30日施打

新北接獲209件群聚烤肉　侯友宜：警察局會一一來處理

打過1劑BNT！北市士林「留英女學生」染疫　曾去新北、彰化、台南、高雄

新北6處不建議前往　中角灣衝浪中心遊客爆量！人車管制中

快訊／釋迦、蓮霧禁銷重傷農民　侯友宜喊話中央：別老依賴單一市場

快訊／侯友宜宣布：新北「強化二級警戒」延至9月23日

LIVE／新北拚連續一週+0　侯友宜最新說明

「中國片面破壞貿易秩序」　蔡英文下令拿出對策：保護人民利益

「一直思考如何不卑不亢、不受支配」　蔡英文：替台灣撐出空間

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

烤肉惡人專挑貴的吃！錢付最少 中秋損友放大絕：可能要先走了

自稱去年曾染疫！「留英女學生」採檢6次才確診　北市發493封細胞簡訊

蔡英文、賴清德今預約第二劑高端　預計30日施打

新北接獲209件群聚烤肉　侯友宜：警察局會一一來處理

打過1劑BNT！北市士林「留英女學生」染疫　曾去新北、彰化、台南、高雄

新北6處不建議前往　中角灣衝浪中心遊客爆量！人車管制中

快訊／釋迦、蓮霧禁銷重傷農民　侯友宜喊話中央：別老依賴單一市場

快訊／侯友宜宣布：新北「強化二級警戒」延至9月23日

LIVE／新北拚連續一週+0　侯友宜最新說明

「中國片面破壞貿易秩序」　蔡英文下令拿出對策：保護人民利益

「一直思考如何不卑不亢、不受支配」　蔡英文：替台灣撐出空間

魚丁糸串通拱家凱跳池塘！　青峰秒虧：他偶包放不下

內線交易疑雲壟罩！比特幣跌破45000美元「跌幅近7％」

詹皇、杜蘭特中槍？歐尼爾批抱團　「當今球員懶惰還想要尊重」

限量彩妝最殘酷！跟Hello Kitty聯名護手霜可愛爆表　還能當書籤使用

鄭凱文屠龍手連續4場先發戰味全　挑戰先發單季10勝

鎖定「無痛檢查」女病患！男護士助理趁機洩慾偷拍　多達31人受害

金士傑眼睜睜看妻兒辦後事　楊貴媚「淚灑現場」解開秘密完成遺願

自封全台最正！清大學生會長「用骰子考英文」　3千字奇文被瘋傳

獨／名武術家強摸美眉私處半小時　淫問「舒服嗎」判囚遭通緝

陳勢安私下怪癖曝光！　愛看「別人被戳害怕模樣」：十分享受

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

中秋爆新個案！英返台女學生「陰轉陽」

打過1劑BNT！北市士林「留英女學生」染疫

「留英女學生」採檢6次才確診　北市發493封細胞簡訊

快訊／午後出遊注意！　4縣市大雨特報留意「雷擊強陣風」

最新民調「國民黨力壓民進黨」　他曝改革成功關鍵

快訊／侯友宜宣布：新北「強化二級警戒」延至9月23日

爆「新個案」！曾到天母SOGO店

羅智強預言「他」當選綠營將繼續執政

風景區擠爆　侯友宜：這三處別再前往

蔡英文今預約第二劑高端　預計30日施打

屏東立委抗議中國禁蓮霧　劉櫂豪盼全民挺台東釋迦

陸海關突宣布禁我國釋迦、蓮霧　賴清德：再次見識到專制政權的無理

要求陸方在9月底前回應防檢局　蘇貞昌：否則將在WTO提出控訴

快訊／北市公布案16226足跡　3天搭8趟次公車、途經西門站等地

更多熱門

相關新聞

日本擬月底「全面解除」緊急事態宣言！

日本擬月底「全面解除」緊急事態宣言！

日本目前共有19個都道府縣處於緊急事態宣言，預計將在9月底解禁，日本當局傾向不再延長緊急事態，預計按照原定時間全面解除。由於首相菅義偉24日將赴美與美日澳印等4國首相，共同舉辦聯合安全保障協議「四邊安全對話」高峰會，因此將待他返國後，才會進行最終判斷。

打過1劑BNT！北市士林「留英女學生」染疫

打過1劑BNT！北市士林「留英女學生」染疫

新北6處不建議前往　中角灣衝浪中心遊客爆量！人車管制中

新北6處不建議前往　中角灣衝浪中心遊客爆量！人車管制中

新北「8處熱點暫勿前往」九份也在內

新北「8處熱點暫勿前往」九份也在內

快訊／侯友宜宣布：新北「強化二級警戒」延至9月23日

快訊／侯友宜宣布：新北「強化二級警戒」延至9月23日

關鍵字：

影音北市台北市台北市政府衛生局英返台女學生bnt防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

直播主「271萬抽天堂M」結果烙賽　遊戲橘子火速自改機率公告

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面