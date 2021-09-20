蔡英文親邀高市早苗訪台　「台灣有能力加入高標多邊貿易協定」

▲民進黨主席蔡英文20日與日本眾議院議員高市早苗進行視訊會談。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文20日與日本眾議院議員、自民黨魁候選人高市早苗進行約30分鐘的視訊會談。黨政人士指出，蔡英文在會中向高市早苗談到台灣在高科技產業鏈的重要角色，有充分能力加入高標準的多邊貿易協定；同時，她也期待在疫情趨緩之後，高市早苗可以有機會造訪台灣。

民進黨20日下午表示，蔡英文以主席身份，與日本眾議院議員高市早苗進行視訊會談，在會談中再度感謝日方五度援台疫苗，總額累計達390萬劑，協助台灣因應疫情威脅。

此外，民進黨表示，兩人也就包括區域安全、經濟情勢，以及產業供應鏈等議題廣泛交換意見；蔡英文在會談中說，台日互助是非常重要的紐帶，對於區域的穩定繁榮也具有相當的意義，她期待台日之間未來能在各領域有更緊密合作，助益兩國人民的共利互惠。

黨政人士說，本次的會談，是基於同為女性的政治人物，而且她同樣是堅定支持台灣的日本政壇重要友人，蔡英文樂意與支持台灣的國際各界友人進行對話交流，以爭取國際社會對台灣更多的支持。

至於對談的內容，黨政人士指出，蔡英文向高市早苗表達感謝之意，感謝日本在台灣疫情最嚴峻的時候伸出援手，提供台灣5次共390萬劑疫苗，這份情誼台灣人不會忘記。

另外，黨政人士說，雙方也就區域戰略與經濟整合、產業鏈等議題簡短地交換意見，蔡英文向高市早苗提到台灣在高科技產業鏈的重要角色，且是根據民主治理所形成高度透明的市場機制，有充分能力加入高標準的多邊貿易協定，並期盼日本友人能夠給予台灣支持。

黨政人士說，會談的氣氛很融洽，蔡英文也請高市早苗持續保持聯絡，期盼就各項重要議題持續交換意見，也期待在疫情趨緩之後，能有機會造訪台灣。