蔡英文、賴清德今預約第二劑高端　預計30日施打

▲蔡英文已經完成預約接種第二劑高端疫苗。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者杜冠霖／台北報導

第九期BNT及高端疫苗今（20日）預約開跑，其中9月28日（含）前符合第二劑接種間隔滿4周以上民眾，即可預約高端疫苗第二劑，全台第一位接種高端疫苗的總統蔡英文已符合接種第二劑資格，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統、賴副總統已在今（20）日上網完成預約，預計將在9月30日至台大醫學院體育館接種第二劑疫苗。

對於蔡英文、賴清德施打第二劑疫苗之規劃，張惇涵表示，蔡總統、賴副總統已在今日上網完成預約，預計將在9月30日至台大醫學院體育館接種第二劑疫苗。幕僚團隊後續將依照維安及防疫規劃，以降低對民眾影響為原則，進行妥適安排，相關細節也將在定案後，適時向各界說明。

第九輪疫苗提供民眾接種第一劑BNT與第二劑高端，25日至10月2日開打，而中央流行指揮中心18日也公布第9、10輪疫苗接種規劃，第十輪疫苗將開放接種BNT與高端第二劑。

9/28前符合第二劑間隔4週以上民眾，9/20早上10點～9/22中午12點前可以預約第二劑，指揮中心今說明，配合地方政府要求，施打時間將提前至9/27～10/2，第十輪疫苗也將持續提供民眾施打第二劑。

蔡英文上月23日早前往台大體育館接種高端疫苗，如今已過4周，已可施打第二劑高端疫苗。