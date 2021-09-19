大陸突宣布禁台灣釋迦、蓮霧　蔡英文：朝野政黨此時要一致對外

▲大陸無預警宣布禁我國釋迦和蓮霧。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者杜冠霖／台北報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署突宣布，因檢出「大洋臀紋粉蚧」，將暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，對此，總統蔡英文表示，中國片面違反國際貿易規範，並不是第一次，「種種做法都讓國際社會懷疑，中國真的有心遵守國際貿易規範嗎？」

蔡英文指出，中國這種做法，已經違反國際貿易規範。除了嚴正譴責，我們會支持 行政院農業委員會 的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民。

今年上半年中國也用同樣的手法片面暫停我國鳳梨輸入，蔡英文指出，中國片面違反國際貿易規範，並不是第一次，「這種突襲手段，顯然不是為了正常的貿易考量。」

蔡英文表示，這些干預，不只有台灣的農產品受到影響，近年來，包括澳洲的紅酒和龍蝦，甚至近來中國停止核准立陶宛農產品進口許可，「種種做法都讓國際社會懷疑，中國真的有心遵守國際貿易規範嗎？」

蔡英文指出，先前為了幫助鳳梨產銷，透過開拓多元市場、強化加工能力，以及加強內需的方法，來化解農民壓力。經過齊心努力，今年鳳梨產銷不僅穩定，1到8月的外銷量扣除中國後，還比去年同期增加566%。

蔡英文表示，面對這次中國片面暫停台灣釋迦、蓮霧輸入的突襲，我也已經請農委會主委陳吉仲，務必讓農民受到的衝擊降到最低，「請大家放心，面對不合理的市場干預，政府一定會挺農民到底。」

蔡英文也呼籲，此時此刻，朝野政黨一定要一致對外，把中國刻意政治干預造成的市場衝擊降到最低，「我們也會循各種管道，幫農民討回公道。」