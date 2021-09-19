4度採檢才確診！女兒染疫「媽媽陪病也中鏢」　北市匡16人PCR都陰性

▲台北市衛生局疾管科長張惠美。（資料圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布，新增1例本土確診，分佈於台北市，為案16251，是一名60多歲女性，為日前確診個案16227的母親。關於案16251部分，台北市衛生局說明，該個案Ct值為34，曾於7月8日、9月10日、9月16日採檢時陰性，直至9月17日再做採檢為陽性確診，目前已匡列16名接觸者PCR都是陰性。

指揮中心19日說明，今日新增1例本土病例案16251，為60多歲女性，因曾接觸確診者案16227，於9月17日由衛生單位安排採檢，於今日確診；衛生單位持續進行疫情調查及防治，接觸者匡列中。

台北市衛生局19日下午召開防疫記者會，台北市衛生局疾管科長張惠美說明，案16251是一名60多歲女性，於隔離期間採檢陽性，而其女兒（案16227）於前兩天確診。案16251曾經於7月8日、9月10日住院，當時入院前採檢都是陰性，而女兒（案16227）因為要去陪病，做採檢時於9月15日確診，而案16251在9月16日時採檢陰性，但因為入院後醫院每週都要做例行性採檢，結果於9月17日採檢陽性。

張惠美表示，關於這2例個案（案16227、案16251）的Ct值都偏高，其中今天新增的案16251 Ct值為34，目前在醫院治療中，已有匡列16名接觸者，採檢結果都是陰性。

針對案16251足跡，張惠美指出，案16251因為有慢性病，平常很少出門，目前是與女兒（案16227）同住的狀況，接觸者不多。由於家人曾於5月期間確診，當時疫調和現在疫調時，都有向對方做詢問，得知彼此之間沒有住在一起，所以沒有接觸；而女兒（案16227）的友人也有確診，但當時疫情嚴峻，雙方都是採電話聯繫方式，沒有見面與接觸。

至於案16227是否為舊案？張惠美回應，目前案16227的抗體檢驗結果是陽性，中央研判這例是舊案。