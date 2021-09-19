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社會 社會焦點 保障人權

連轟6槍畫面曝！角頭撂人砸車拚輸贏　飛車衝破警網暗夜神隱

記者張君豪／台北報導

台北市內湖分局警方於19日3時接獲報案，內湖區康樂街一帶深夜路邊有民眾發生衝突，警方獲報後，指派康樂所、鄰近東湖所線上巡邏支援警力到場支援。警方到場後，攔查涉入衝突的可疑人車，但一輛白色自小客駕駛疑似心虛，現場加速欲衝撞員警，東湖所員警立刻對空鳴槍，該車仍不聽勸阻繼續加油門高速行駛，員警為免遭該車衝撞傷及無辜，警員掏槍再朝該車輪胎射擊2槍，總計連開6槍彈犯嫌仍加速逃逸、所幸現場並無人員受傷。

▲內湖區康樂街19日凌晨發生群聚砸車事件，其中一車駕駛衝撞警方遭警開槍回擊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖區康樂街19日凌晨發生群聚砸車事件，其中一車駕駛衝撞警方遭警開槍回擊。（圖／記者張君豪翻攝）

根據在場民眾透露，當時現場聚集超過10輛各式轎車，兩幫青少年疑似酒後發生車輛碰撞衝突，雙方各約人馬到場輸贏；警方調查衝突兩方都是新北市汐止區的地方角頭成員，雙方在場談判，其中被害人一方有數輛轎車被砸毀，兩邊人馬準備大打出手，所幸警方到場制止，動手砸車的團夥一哄而散、駕車衝撞警方遭開槍制止。

內湖警分局成立專案小組，經調閱監視器目前已鎖定涉案駕駛，係住居在汐止區明峰街某男子，警方目前全力追緝該輛白色小客車駕駛到案，內湖警分局並呼籲民眾，警員依法執行公權力請民眾配合，也請民眾切莫駕車加速衝撞、規避警方查緝。

由於雙方深夜聚集且談判滋事、警方調查後會將所有涉案青少年依觸犯妨害秩序罪嫌送辦、駕車衝撞不符攔檢的駕駛會追訴妨害公務罪責、另外警方表示，根據政府防疫規定，若在場聚集超過10人以上，將積極蒐證函、以違法群聚函送市府衛生局依法開罰。

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