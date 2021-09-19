9／21~10／4持續二級警戒！　大型會場「容留人數上限」將放寬

記者嚴云岑／台北報導

台灣仍二級警戒維持到9/20，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時日前表示，9/20不打算降級。指揮中心今（19）日宣布，二級警戒延長2週，從9/21至10/4，原本不開放的場所，將維持不開放，但大型聚會場所人數上限將放寬，會展活動及場館，將依照經濟部相關指引辦理。

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▲9/21-10/4全國維持二級警戒。（圖／指揮中心提供）



由於國內疫情趨緩，行政院長蘇貞昌13日召開擴大防疫會議時，建議指揮中心考量國人生活上的便利性以及民眾生計上的便利性，以嚴格防疫為前提，適度鬆綁相關指引規範。蘇貞昌14日受訪表示，很多縣市都已經清零很久，請指揮中心在疫情許可條件下，讓台灣漸漸恢復正常生活。

陳時中表示，9/20之後不會有降級打算，但會再做部分鬆綁。他也透露，室內室外規範人數目前不會更動，但有些大型場所，可能會把人數上限拿掉。

針對台灣疫情警戒走向，陳時中直言，目前並沒有要加嚴的準備，相關管制在9/20後可能還會放鬆，也希望各個團體覺得有必要的放鬆，可以向主管單位提出，可以做一併考慮。

另外，陳時中日前也曾透露，目前室內室外人數上限還不準備更動，但有些地方是大型場所，針對大型場所，把所謂的人數上限拿掉，改以整體樓地板面積除以2.25單位，來計算可容留的人數，會用這樣的方式放寬。