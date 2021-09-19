網紅驗抗體惹議！他分析5人檢驗結果「四叉貓太早驗濃度不夠高」

▲醫療應變組副組長羅一鈞（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

網紅打完疫苗後自費檢驗抗體惹議，今指揮中心表示，抗體檢驗結果與時間點和個人體質有關，就像是「龜兔賽跑的過程」，且檢驗抗體只是免疫反應一環 ，無法知道細胞免疫是否有足夠效果，僅能參考用。

網紅「四叉貓」（本名劉宇席）在接種高端疫苗15天後，前往台北市禾馨診所自費檢驗抗體，號稱有產生抗體但數值偏低。另一網紅任葛格（本名洪鑫任）打完高端18天後，也號召打過莫德納和AZ朋友一起自費到檢驗所抽血，任葛格的高端抗體IgG數值130.2AU/mL，比起接種AZ的友人516.1 AU/mL 與接種莫德納的友人529.4AU/mL，都少約4倍。

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醫療應變組副組長羅一鈞今表示，他從網路上當事人臉書、影片整理出五人的檢驗結果，除了其中一位混打兩劑疫苗不討論，其他案例多是在7、8月接種，檢驗時間都在近期一兩周，但檢驗數字卻是從兩位數到四位數都有。

▲五人打完第一劑疫苗後驗抗體。（圖／羅一鈞提供）

羅一鈞進一步說明，太早檢驗，抗體濃度可能不夠高，晚一點去驗，抗體濃度足夠高，數字可能比較好看，這跟檢驗的時間點有關，也可能與個人體質有關，有些人產生抗體較快，有些人較慢，雖然大家難免會比較數字，但「這是龜兔賽跑的過程」，若打完兩劑後再檢驗，數字會比較穩定。

此外羅一鈞也提到，現在商業化抗體試劑，並不是檢驗產生保護力的中和抗體，目前還沒有檢驗中和抗體的商業化的檢驗試劑可以用於臨床或是篩檢，這些報告數字不等於中和抗體，大家稍微心中要有想法僅能參考或推估用，數字不等同於有無保護力，檢驗抗體只是免疫反應一環 ，無法知道細胞免疫是否有足夠效果。

對於網紅檢驗抗體惹議，是否涉及違法，指揮官陳時中說明，目前個人不涉及違法，但要看執行單位是否依照通報與核定。



前台大感染科醫師林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時直言，「個人去驗抗體無意義，美國一直是不建議，四叉貓驗抗體尤其沒意義，因為他是在一、二劑之間，抗體正在生成，根本就在變動，測一個點有屁用？」若想知道自己抗體是否變低，須要再打加強針，可能還有點意思，但因為市面上能驗到的抗體仍不夠準確，也未訂出低於多少值才須打加強針，「所以根本花錢測心酸的」。

台大權威醫師李秉穎9日接受專訪時指出，「打第一劑去驗抗體是完全沒有意義的！」並舉先前機組員打完2劑疫苗後，仍有7人不會產生抗體，「難道你說7人沒抗體，這疫苗都不能用嗎？他們打2劑了都驗不到，這是個人體質就沒有抗體，不能怪疫苗啊！」