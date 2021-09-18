抖音禁14歲以下使用超過40分鐘！陸網狂讚：不用再聽「八仙果」了

▲抖音受到大量未成年人歡迎，但也引起眾多社會問題。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

抖音官方18日宣布，抖音14歲以下實名用戶已經全部進入「青少年模式」，未來新註冊的用戶也將直接進入該模式。在「青少年模式」中，每天只能使用40分鐘的抖音，每天晚上10時至次日6時也無法使用。

抖音提到，對於14歲以下卻還沒有實名的用戶，建議家長幫助孩子完成實名認證進入青少年模式，或在彈窗時主動開啟青少年模式。

事實上，抖音6月前就已宣布將實施平台史上最嚴格的青少年保護措施，14歲以下實名認證用戶將直接進入青少年模式，且無法自行退出。

▼抖音上曾有小學生為了求按讚數量，謊稱母親過世已火化。（圖／翻攝微博）



抖音指出，在青少年模式中，抖音也提供諸如科普實驗、博物館美術館的展覽，全國各地風光、歷史知識講解等內容。抖音還說，正在不斷優化青少年模式的功能，今年以來上線了發現頻道、合集、訂閱等功能，希望青少年朋友能有更好的使用體驗，能喜歡上青少年模式。

抖音強調，「我們對青少年的使用更嚴格了，同時，我們也會更努力提供優質內容，讓青少年在抖音學知識、看世界。」

對此，微博上的網友大多抱持正面看法，甚至給予讚賞，「早就該這麼做了，而且應該擴大到18歲。」「其他平台也都要跟進，太多孩子沈迷網路。」「太好了，一堆孩子在抖音學了亂七八糟的東西，是該管管！」「真的嗎？希望可以不要再聽到表弟、表妹唱『八仙果』了！」