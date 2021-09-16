9歲童抖音挑戰吞下磁力珠　劇烈腹痛嘔吐送醫「切30cm腸保命」

▲男童誤吞磁力珠差點喪命。（圖／翻攝自Facebook／Borestone Parents）

記者李振慧／綜合報導

英國一名9歲男童因為抖音挑戰竟然把磁力珠吞下肚中，近來因為腹部劇烈疼痛就醫，才讓案件曝光，由於磁力珠導致腸道嚴重阻塞，最後得切除部分腸道才終於保住一命。

居住在史特靈(Stirling) Borestone的9歲男童麥喬克(Jack McGeoch)，7日在家中時突然出現嚴重腹痛、嘔吐等症狀，到醫院檢查發現是因為異物阻塞腸道，他才坦承自己看了抖音影片後，進行挑戰時不小心吞下磁力珠。據了解，近來孩童十分流行把磁力珠放在嘴中，假裝自己穿了舌環，不過也因此發生多起孩童誤吞磁力珠事件。

母親卡蘿蘭(Carolann McGeoch)表示，她被告知由於磁力珠黏性很強，若是穿透胃壁還有可能造成兒子死亡，需要立即接受手術，「當時我哭得滿臉都是眼淚，不得不簽下手術同意書，什麼樣的結果都有可能發生」。

麥喬克接受長達4個小時手術，最後闌尾、小腸以及30公分大腸都被切除，手術後無法進食只能接受流質食物，也無法自行走路。讓卡蘿蘭心痛表示，「這一切都是因為那些愚蠢的磁力珠」，為了不要再有類似事件發生，她把故事分享在臉書社團上希望能提醒家長多加注意。