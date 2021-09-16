抖音是統戰新管道？國台辦：使用簡體字、聽大陸歌成台灣青年時尚

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著網路、手機APP的便利性提高，大陸與台灣的資訊交流也跟著提高，許多台灣年輕人因使用抖音等社交軟體，開始聽大陸歌、使用簡體字。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日表示，使用簡體字、聽大陸歌曲、看大陸影視劇、說大陸流行詞，確實已經成為台灣青少年的一種時尚。

媒體觀察，台灣90後（1990年1月1日至1999年12月31日出生）年輕人對大陸認知有比較深的距離感，但是00後（2000年1月1日至2009年12月31日出生）的青少年因為使用抖音等社交軟件，對大陸的認知反而比較客觀和開放。因此，有部分人士聲稱，「抖音是大陸資訊戰和統戰的新管道」，國台辦是否有關注這一現象？針對這兩類族群青年應該如何推動交流？

▲抖音。（圖／CFP）



「這確實是一個新現象。」朱鳳蓮表示，使用簡體字、聽大陸歌曲、看大陸影視劇、說大陸流行詞，確實已經成為台灣青少年的一種時尚。這充分說明，促進兩岸青少年之間的交流，不管是線上還是線下，是兩岸青少年增進了解和理解的有效途徑。

朱鳳蓮認為，兩岸的青少年雖然成長環境不同，對世界的看法不盡相同，但我們的根是一樣的，骨子裡的文化是一樣的，只要我們給予足夠的尊重，足夠的包容，用心聽、用心看、用心參與，就一定能消除陌生，由了解到理解，一起去擔負身為中華少年的責任，「我們會一如既往創造有利條件，支持、推動面向兩岸青少年的各領域各層次交流，希望更多台灣青少年客觀看待大陸發展進步，增進對兩岸關係的正確認知。」

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