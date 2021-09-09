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絕對想不到！2021TikTok最高收入者是他　狂撈3億居榜首

土耳其廚師Burak Özdemir。（圖／翻攝自cznburak TikTok）

▲土耳其廚師Burak Özdemir，靠著在TikTok上傳影片，累積了4590萬粉絲。（圖／翻攝自cznburak TikTok）

圖文／CTWANT

根據市場研究機構App Annie最新報告，抖音國際板「TikTok」在美、英2國的用戶使用時間，擠下影音平台龍頭Youtube，似乎有即將改朝換代的趨勢，TikTok也成為另一個影音創作者撈金平台。居住在土耳其伊斯坦堡的廚師，就依靠在TikTok上傳「巨大化食物」影片，狂撈1100萬美元（約3億4百萬新台幣）。

一邊製作巨大化美食，一邊對鏡頭露出燦爛笑容，根據網路媒體「FandomSpot.com」數據，現年27歲的土耳其廚師Burak Özdemir，是「2021年TikTok富豪榜」榜首，靠著在TikTok上傳影片，累積了4590萬粉絲，就連威爾史密斯和足球明星羅納迪諾也是他的粉絲，更讓他賺進1100萬美元，包括TikTok平台發的「薪資」與業配、品牌合作收入，甚至擊敗美國男星諾亞·施納普（Noah Schnapp）。

土耳其廚師Burak Özdemir。（圖／翻攝自cznburak TikTok）

▲Burak Özdemir會在TikTok上傳他烹調巨大的料理。（圖／翻攝自cznburak TikTok）

Burak Özdemir是土耳其當地餐廳Hatay Medeniyetler Sofrasi Taksim的老闆，他從3年前開始，就在TikTok上傳他烹調土耳其和黎巴嫩料理的影片，此外他偶爾也會製作「超巨型漢堡」、「巧克力城堡」或是「巨大烤肉串」等「巨大化食物」，每道料理都令人看了口水直流；不過，真正令他爆紅的並不是他的廚藝，而是他做料理時總是掛在臉上的笑容，不少網友表示看著他做料理總是感到療癒，也有人說他的笑容讓人看了發毛，讓他的影片多了一些說不出的詭異氛圍；但是不論如何，他的影片都受到廣大粉絲歡迎。

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