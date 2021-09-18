中秋連假划船去　台中獨木舟體驗營豐原登場

▲▼台中市政府運動局在中秋連假舉辦獨木舟體驗營，呼籲民眾外出運動。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府大力推展體育運動，為鼓勵市民中秋連假在享受美食時，也能參與戶外活動，18、19日2天在豐原葫蘆墩公園舉行獨木舟體驗營，運動局還邀請亞運國手陳瑋涵到場示範划獨木舟技巧要領及宣導防溺知識，讓民眾能正確的保護自己以及水域救生，藉此帶動更多民眾投入水域運動。

運動局長李昱叡主持體驗營開幕時表示，盧市長上任後，持續推廣各類水域運動，帶動運動風氣，除了今天的「獨木舟體驗營」外，明天在同一地點也有「龍舟體驗營」，不但使用國際標準船型10人小龍舟讓民眾體驗外，更有專業選手陪同及指導，民眾可以安心享受划龍舟的樂趣，希望透過寓教於樂，全面提升全民健康，並增加民眾參與水域運動的興趣，提升更多水域運動人口。

李昱叡說，今天還邀請亞運國手、剛代表台中市參加2021年全國運動會女子500公尺傳統舟艇獲得金牌的陳瑋涵，到場為民眾示範划獨木舟技巧要領及宣導防溺知識，讓民眾得到初學入門輕艇及防溺知識，正確的保護自己及水域救生。

運動局表示，獨木舟體驗活動是運動局和台中市體育總會輕艇委員會共同舉辦，現場均做好防疫、參與市民均全程佩戴口罩及作好防溺措施，讓民眾能安心體驗獨木舟的樂趣，更期盼藉由活動鼓勵民眾中秋連假多運動，促進身體健康。

出席開幕活動者除李昱叡外，還有市議員陳清龍及陳本添、豐原區長洪峰明、后里區長賴同一及西安里里長羅茂榮、中華民國輕艇協會副理事長林婉如等人。

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