　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮第六輪接種開始登記　開放獨木舟+划槳活動

▲▼花蓮有條件開放水域管制及游泳團隊培訓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮有條件開放水域管制及游泳團隊培訓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

8月10日至8月23日全國仍維持二級警戒，花蓮縣政府6日在防疫記者會上針對花蓮縣水域管制開放措施進行說明，同時也公告花蓮縣疫苗接種覆蓋率及第五輪、第六輪預約登記施打，呼籲鄉親二級警戒，外出仍須配戴口罩，保持社交安全距離。

有關花蓮縣防疫情況與預約登記接種相關訊息，花蓮縣目前累積病例為68例，全國新增12例，居家隔離人數1人，花蓮縣累積68例確診病例中，最後一位確診接受治療之個案已出院返家，實屬不易，此確診者高齡並轉院至慈濟，本為重症，經治療後竟能痊癒，讓人不禁動容。

▲▼花蓮有條件開放水域管制及游泳團隊培訓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣截至8月5日接種疫苗覆蓋率為36.2%，覆蓋率均高於全國覆蓋率34.8%，而花蓮縣人口數為321101人，接種AZ疫苗為67852人、接種莫德納疫苗為49110人、接種疫苗總人數為116962人，覆蓋率36.2%，張秘書長也呼籲鄉親重視自身健康，盡快接種疫苗。

張秘書長指出，花蓮縣水域管制開放措施自即日起增加開放獨木舟，而划槳水域遊憩活動，並須全程配戴口罩，保持社交安全距離，且業者代客從事水域遊憩活動時必須採預約制、實聯制，獨木舟、立式划槳限單人單艘，1名教練帶領5人，人次需降載50%，業者每週需自主快篩。目前崇德坂下地區帶客從事水域遊憩活動開放標準，由業者或協會提送防疫計畫經本府審核通過後，始得帶客從事水域遊憩活動，同時段容留人數以500人為限，期能保障業者生計，水上活動恢復生機。

▲▼花蓮有條件開放水域管制及游泳團隊培訓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼開放第六輪疫苗預約接種及第二劑疫苗施打原則。

針對花蓮縣游泳團隊的培訓，從即日起自8月9日，開放花蓮縣運動選手代表隊選拔與集訓活動，一般民眾仍須依照CDC規定於8月10日開放，各團隊於活動前提交防疫及檢核表，經本府交癒處體健科核備後，即可開始辦理，其餘相關規定請參考「花蓮縣游泳選手培訓因應COVID-19防疫管理規定」及其他衛生主管機關指示之應配合事項辦理。

▲▼花蓮有條件開放水域管制及游泳團隊培訓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥指出，目前疫苗接種第四輪截至今日為止，共計施打9051人，有101.8%已完成AZ疫苗接種，由於中央分配疫苗數不足，所幸花蓮縣仍有剩餘疫苗可接續施打。第五輪疫苗接種目前已預約4711人，將施打包括第一類至第三類、55歲以上原住民及65歲以上非原住民，以及孕婦第二劑施打；第六輪疫苗接種將自8月5日於網路1922平台開放意願登記，類別包含第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患、民國92年（含）以前出生者。

朱家祥說明第二劑疫苗施打原則，根據中央流行疫情指揮中心規定，花蓮縣長者第二劑疫苗施打時間及流程，包括AZ疫苗及莫德納疫苗意願登記、預約接種，皆由網路1922平台預約後施打，呼籲已收到簡訊之鄉親，8月7日中午前盡快上網預約施打。

►腦公！你不可以賴帳喔

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

ET快訊
高雄二仁溪暴漲「快淹到橋面」　驚人畫面曝！網嚇歪：趕快封橋啦
熱帶低壓被卡住了！西半部大雨「灌到深夜」　各地降雨時程出爐
驚悚畫面曝光！南投溫泉區豪雨灌倒邊坡　土石破牆衝民宅
快訊／林書豪確診新冠肺炎！　在美打完疫苗仍中鏢
「玉井小河變黃河」快淹上橋畫面曝！　他下車拍片嚇壞
高鐵遭土石入侵！「邊坡坍塌」畫面曝光　網嚇：還好有偵測到
2雨帶夾擊！北台灣防暴雨　大雨趨緩時間點曝
快訊／高鐵苗栗路段疑遭土石入侵！　列車延誤
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆科技中心線上課程營隊　家中變成科技教室多元學習

花蓮慈院新冠病患清零！陳爺爺逃出鬼門關　病房提前過父親節

復辦熱氣球！台東天后宮開幕前祈福　饒慶鈴：希望好事持續發生

虎尾西安抽水站應急工程完成90.89%　雲林連日豪雨加速排水成效佳

總動員！「全民防衛動員署」將成立　統合軍民防衞功能

花蓮第六輪接種開始登記　開放獨木舟+划槳活動

醉駕駛酒測0.69　詭辯：昨天喝的！

屏東泰武土石流黃色警戒　漏夜撤離152人

台南左鎮山坡同地點　三度發生土石及竹林滑落交通單線中斷

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

危險！路上遇男子呈現「半躺姿」　腳踩機車握把...網：自動駕駛？

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

魏如萱遭出征「氣哭刪光奧運文」又被罵　親吐心聲：你們讓我更失望

基隆科技中心線上課程營隊　家中變成科技教室多元學習

花蓮慈院新冠病患清零！陳爺爺逃出鬼門關　病房提前過父親節

復辦熱氣球！台東天后宮開幕前祈福　饒慶鈴：希望好事持續發生

虎尾西安抽水站應急工程完成90.89%　雲林連日豪雨加速排水成效佳

總動員！「全民防衛動員署」將成立　統合軍民防衞功能

花蓮第六輪接種開始登記　開放獨木舟+划槳活動

醉駕駛酒測0.69　詭辯：昨天喝的！

屏東泰武土石流黃色警戒　漏夜撤離152人

台南左鎮山坡同地點　三度發生土石及竹林滑落交通單線中斷

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

日本桌球4朝元老水谷隼宣布引退　眼疾「常看不清球」

基隆科技中心線上課程營隊　家中變成科技教室多元學習

LIFE・經典／英國插畫家手繪台北　精細程度讓網友衝破200萬集資

Subaru釋出越野森林人預告　Forester Wilderness玩沙玩土更輕鬆

不只足球強！義大利奧運田徑摘5金　獎牌榜創紀錄寫「神話」

花蓮慈院新冠病患清零！陳爺爺逃出鬼門關　病房提前過父親節

東森購物父親節送最高25%回饋　「寶貝大聯萌」獎品總價逾25萬元等你拿

上屆學長回娘家　被阿發師狠批「退步了」

破舊鐵皮屋改裝「豪華童趣風」　網驚呆：裝修成本只要3萬！

房內泡溫泉！宜蘭高質感獨棟民宿　透明陽台上眺望大片綠地超享受

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

地方熱門新聞

高雄市宣布8／7「全面停班停課」

明日上班課？雲林各鄉鎮市長自行決定

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

雲林水林萬興大排擋水牆溢堤　急封橋

大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工

雨炸屏東來義　晚間急撤離152人

139縣道限速40　他狂收十多張罰單

台南左鎮三度發生土石及竹林滑落

阿公店水庫持續空庫防淤

即／花蓮發生規模5.4地震　最大震度4級

「中壢藝術園區」入口意象設計惹議

黃偉哲提醒民眾注意防災

屏東泰武土石流黃色警戒　漏夜撤離152人

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

更多熱門

相關新聞

中央採基隆「雙軌制」　林右昌：感謝聽取建言

中央採基隆「雙軌制」　林右昌：感謝聽取建言

基隆市自6月底首度零確診以來，41天內共有32天「＋0」，市長林右昌表示，雖然國內疫情趨緩，但希望大家心情可以放輕鬆，但防疫不能放鬆，他並感謝中央聽取他的建言，針對65歲以上市民採取預約登記與造冊集中施打的「雙軌制」。

20多歲確診男出院　最想回家對他說：88節快樂

20多歲確診男出院　最想回家對他說：88節快樂

韓護理師打AZ後患「急性腦脊髓炎」　政府認定為職災

韓護理師打AZ後患「急性腦脊髓炎」　政府認定為職災

環南市場走過疫情風暴　柯文哲偕陳佩琪買菜

環南市場走過疫情風暴　柯文哲偕陳佩琪買菜

關鍵字：

第六輪疫苗接種登記獨木舟划槳遊憩新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

戴資穎收「終身免費」超狂禮物嗨爆了！

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

原盧碧下午竹苗登陸！17縣市拉警報　一圖看週末超大豪雨時程

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

盧碧從竹苗登陸了！西半部迎豪雨

全台7日停班停課一次看

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

網紅揭10男對1女多人經驗　「很像在搶灘」

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄：部分同意

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面