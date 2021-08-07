花蓮第六輪接種開始登記　開放獨木舟+划槳活動

▲▼花蓮有條件開放水域管制及游泳團隊培訓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

8月10日至8月23日全國仍維持二級警戒，花蓮縣政府6日在防疫記者會上針對花蓮縣水域管制開放措施進行說明，同時也公告花蓮縣疫苗接種覆蓋率及第五輪、第六輪預約登記施打，呼籲鄉親二級警戒，外出仍須配戴口罩，保持社交安全距離。

有關花蓮縣防疫情況與預約登記接種相關訊息，花蓮縣目前累積病例為68例，全國新增12例，居家隔離人數1人，花蓮縣累積68例確診病例中，最後一位確診接受治療之個案已出院返家，實屬不易，此確診者高齡並轉院至慈濟，本為重症，經治療後竟能痊癒，讓人不禁動容。

花蓮縣截至8月5日接種疫苗覆蓋率為36.2%，覆蓋率均高於全國覆蓋率34.8%，而花蓮縣人口數為321101人，接種AZ疫苗為67852人、接種莫德納疫苗為49110人、接種疫苗總人數為116962人，覆蓋率36.2%，張秘書長也呼籲鄉親重視自身健康，盡快接種疫苗。

張秘書長指出，花蓮縣水域管制開放措施自即日起增加開放獨木舟，而划槳水域遊憩活動，並須全程配戴口罩，保持社交安全距離，且業者代客從事水域遊憩活動時必須採預約制、實聯制，獨木舟、立式划槳限單人單艘，1名教練帶領5人，人次需降載50%，業者每週需自主快篩。目前崇德坂下地區帶客從事水域遊憩活動開放標準，由業者或協會提送防疫計畫經本府審核通過後，始得帶客從事水域遊憩活動，同時段容留人數以500人為限，期能保障業者生計，水上活動恢復生機。

▲▼開放第六輪疫苗預約接種及第二劑疫苗施打原則。

針對花蓮縣游泳團隊的培訓，從即日起自8月9日，開放花蓮縣運動選手代表隊選拔與集訓活動，一般民眾仍須依照CDC規定於8月10日開放，各團隊於活動前提交防疫及檢核表，經本府交癒處體健科核備後，即可開始辦理，其餘相關規定請參考「花蓮縣游泳選手培訓因應COVID-19防疫管理規定」及其他衛生主管機關指示之應配合事項辦理。

衛生局長朱家祥指出，目前疫苗接種第四輪截至今日為止，共計施打9051人，有101.8%已完成AZ疫苗接種，由於中央分配疫苗數不足，所幸花蓮縣仍有剩餘疫苗可接續施打。第五輪疫苗接種目前已預約4711人，將施打包括第一類至第三類、55歲以上原住民及65歲以上非原住民，以及孕婦第二劑施打；第六輪疫苗接種將自8月5日於網路1922平台開放意願登記，類別包含第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患、民國92年（含）以前出生者。

朱家祥說明第二劑疫苗施打原則，根據中央流行疫情指揮中心規定，花蓮縣長者第二劑疫苗施打時間及流程，包括AZ疫苗及莫德納疫苗意願登記、預約接種，皆由網路1922平台預約後施打，呼籲已收到簡訊之鄉親，8月7日中午前盡快上網預約施打。

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