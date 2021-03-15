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泳友們注意！台中市節水抗旱　20座公立游泳池縮短開放時間

▲▼ 泳池,游泳池。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲ 台中市宣布公立游泳池將縮短開放時間等，節水抗旱。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者李忠憲／台中報導

台中民生用水吃緊，水情已達減壓供水的橙燈，台中市政府15日正式宣布，轄內20座公立游泳池22日起將縮短每日開放時間，淋浴間暫停開放，必要時每周選2日閉館。水情若轉紅燈，將暫時閉館，做為緊急備用水源。

台中主要供水水庫包括苗栗鯉魚潭、以及德基及石岡壩水庫，截至14日蓄水量分別只有13.8%、8.4%及12.8%，水情燈號在1月6日已轉為減壓供水橙燈。台中市政府考量水情嚴峻，去年就已召開旱災工作會議，加強抗旱整備及節水宣導。運動局也將轄內20座公立游泳池減量供水20%，並實施全日減壓供給，務求節約用水。

▲▼台中市宣布公立游泳池將縮短營業時間，節水抗旱。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市宣布公立游泳池將縮短營業時間，先進行1周公告宣導，並加強循環過濾消毒。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市宣布公立游泳池將縮短營業時間，節水抗旱。（圖／台中市政府提供）

中市運動局表示，感謝各游泳池營運單位藉由加強循環過濾及消毒殺菌大幅減少泳池需水量，並採取手動補水、供水源頭減壓、淋浴間減壓出水及宣導盥洗節水等措施，未來若水情更嚴峻，游泳池將肩負限水時期備用水源。

運動局長李昱叡表示，為進一步研議節水機制，日前邀集各公立游泳池營運團隊研商因應措施，目前橙燈階段，業者將縮短每日開放時間、必要時每週自行選擇1至2日暫停開放、場館內淋浴間暫停開放，減少一次性用水量。

他說，今天起在公立游泳池開始為期一週宣導期公告，預計3月22日起實施。水情一旦轉為紅燈，進入第三階段分區供水或定點供水作業時，公立游泳池將配合中央水利署政策暫停開放，作為限水時期的緊急備用水源。

此外，因應全民運動會、全國運動會、全國身心障礙國民運動會及全國原住民運動會游泳選手培訓及競賽所需，運動局將協調於限水期間提供選手專用時段；另外，考量公立游泳池也作為學校體育課程教學場地，市府也將配合教育部體育署政策調整替代方案。

運動局長李昱叡表示，感謝各公立游泳池營運團隊率先響應節水機制、珍惜水資源，在此非常時期，市府將持續緊釘水情，配合中央推動各項節水應變措施，呼籲市民與民間業者一同共體時艱，度過旱期。

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