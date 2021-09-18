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正妹公務員「4年沒上班」領百萬薪打疫苗　人總：罰不得

記者陳家祥／台北報導

南投一名女公務員4年來從來沒上過班，照領百萬薪水，平常看不到人，打疫苗的時候又出來報到，讓同事相當傻眼。有媒體報導，人總指示南投縣稅務局可駁假、考績打丙反制；對此，人總緊急澄清，當事人因請分娩假及申請育嬰留職停薪，長時間未至機關工作，這是「性別工作平等法」的規定，不分公私部門均須遵守，且雇主和服務機關不能拒絕。

蔣姓女公務員2012年透過地方特考，錄取分發到南投縣稅務局，負責稅法解說，先生也在稅務局上班，2017年10月生下第一胎，開始請育嬰假，連續休了2年多，直到2019年10月生下第二胎，申請復職以後，又請了特休假、產假。

請到2020年4月，蔣女的特休、產假請完，又開始請第二次育嬰假，直到2021年5月，疫情開始擴散，公務員多了「防疫照顧假」可請，蔣女再度申請復職。沒想到，只有打疫苗當天看到人，後來又開始請防疫照顧假，人一樣沒到班，8月31日請完，又開始請育嬰假。

依據相關規定，育嬰假前半年會支6成薪水，蔣女生2胎，所以總共有2次育嬰假能夠請，產假、特休假期間也有支薪，蔣女雖然請了700多天，人都沒上班，依舊領了超過百萬的薪水。

▲南投縣政府表示，女稅務員4年爽請700天假，不但沒有考績獎金，年終也會再打折。（圖／南投縣稅務局臉書）

▲南投縣政府表示，女稅務員（右二）4年爽請700天假。（圖／南投縣稅務局臉書）

人事行政總處18日透過新聞稿說明，育嬰留停和防疫照顧假都是法定事由，機關不能拒絕，也不能在考績上有不利處分，「本總處並未表示可以不准假，考績丙等」。

人總解釋，該名當事人因請娩假及申請育嬰留職停薪，長時間未至機關工作，這是性別工作平等法的規定，不分公私部門均須遵守，且雇主和服務機關不能拒絕。

其次，該公務員復職後請防疫照顧假，因係防疫措施，機關不能拒絕，也不得據以為不利之處分。而其復職期間如係報載的6月至8月，因至年終未滿6個月，根本沒考績。

此外，人總指出，當事人申請的各項請假及育嬰留職停薪，均係因應少子女化營造友善職場的國家政策，因請假規則及留職停薪辦法相關法令為銓敘部主管，如果有精進的空間，將會就類此情形與相關機關及該部一起討論。

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