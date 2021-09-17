南投人工湖篩下物確定含一級致癌物　環保局重罰中水局48萬

▲鳥嘴潭工程確認石棉篩下物含有石棉成分，遭南投環保局重罰48萬。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投草屯烏嘴潭人工湖工程，在施工工區發現1500頓的一級致癌物石綿瓦和篩下物等有害廢棄物，雖中區水資源局一再強調挖出的石綿篩下物流向合法，也已將石綿分離打包、篩下土石和水質採驗後皆無問題，但南投縣環保局日前依規定採樣檢驗，卻發現石綿篩下物確定含有石綿成分，屬有害廢棄物，重罰中水局48萬元，並限期提出處置環保計畫書。

草屯烏嘴潭人工湖工程，去年在施工區挖出一級致癌物石綿，雖然中水局一再向市府承諾已將石綿有效清理，其流向合法，但南投環保局日前對其採樣，卻發現石綿篩下物仍還有石綿成分，屬有害事業廢棄物，立即依違反廢棄物清理法，重罰中水局48萬元罰鍰，並限期中水局提出處置計畫書，送該局審查核准後，進行清除處理程序。

南投縣環保局表示，中水局處理該批石綿篩下物時，未事先依規定提出廢棄物處置計畫以及廢棄物清理計畫書變更，即依一般事業廢棄物逕自委託不具有害事業廢棄物清理資格之業者，將石綿篩下物全數清運至彰化某土資場，因檢驗含有石綿成分，屬於有害事業廢棄物，依法重罰48萬元罰鍰；至於該清運之石綿篩下物，目前皆暫置彰化土資場，該局將限期請中水局提出處置計畫書，待環保局審查核准後，始得清除處理。

▲南投縣環保局指出，篩下物並非水局所稱無含石棉成分，主因是中水局的採樣方法不符合規定。（圖／南投縣政府提供）



環保局進一步表示，因中水局5月31日自行委託採樣之樣品，採樣方法不符合行政院環保署規定，因此未檢驗出含石綿成分，並非中水局所稱經檢驗無石綿成分存在，經8月27日再次採樣檢驗，確認結果含有石綿成分，確屬有害事業廢棄物。

環保局呼龥中水局務必重視湖區工程有害廢棄物問題，並強烈建議中水局辦理全區有害廢棄物範圍、數量調查，確實妥善清除處理，重視湖區水質安全及品質，環保局亦將監督中水局後續作為。