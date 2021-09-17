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正妹公務員「4年沒上班」領百萬薪還能打疫苗　稅務局認了：合法

記者柯振中、鄧木卿／南投報導

南投一名女公務員4年來從來沒上過班，照領百萬薪水，平常看不到人，打疫苗的時候又出來報到，讓同事相當傻眼。對此，稅務局表示，一切都是依法請假，也有檢附證明文件，事件確實有不妥之處，會呈報行政院人事總處，檢討請假規定。

蔣姓女公務員2012年透過地方特考，錄取分發到南投縣稅務局，負責稅法解說，先生也在稅務局上班，2017年10月生下第一胎，開始請育嬰假，連續休了2年多，直到2019年10月生下第二胎，申請復職以後，又請了特休假、產假。

請到2020年4月，蔣女的特休、產假請完，又開始請第二次育嬰假，直到2021年5月，疫情開始擴散，公務員多了「防疫照顧假」可請，蔣女再度申請復職。

原先大家以為，蔣女終於要回來上班，沒想到就打疫苗當天看到人，後來又開始請防疫照顧假，人一樣沒到班，8月31日請完，又開始請育嬰假。

依據相關規定，育嬰假前半年會支6成薪水，蔣女生2胎，所以總共有2次育嬰假能夠請，產假、特休假期間也有支薪，請防疫照顧假也有薪水能領，蔣女雖然請了700多天，人都沒上班，依舊領了超過百萬的薪水。

▼南投縣政府一名女稅務員（右2）4年請700天假。（圖／南投縣稅務局臉書）

▲▼南投縣政府一名女稅務員（右2）4年爽請700天假，縣府表示，合法但社會觀感不佳。（圖／南投縣稅務局臉書）

▼南投縣政府一名女稅務員4年請700天假。（圖／南投縣稅務局臉書）

▲▼南投縣政府一名女稅務員（右2）4年爽請700天假，縣府表示，合法但社會觀感不佳。（圖／南投縣稅務局臉書）

對此，稅務局副局長許雪娥表示，蔣女的請假方式合法，但社會觀感不佳，原先6月要復職，保母也已經找好，卻碰到三級警戒，保母臨時拒絕工作，只好又繼續請下去。

許雪娥說明，若沒有提前復職，蔣女能請到2023年1月，這種狀況已呈報行政院人事總處，檢討請假規定是否有漏洞。

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