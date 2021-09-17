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疫情炸鍋「3好友決意離婚」　工程師、公務員不忍了：人生痛苦

▲夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲三位好哥們正在鬧離婚！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

內政部統計，台灣離婚在2020年高達5萬1680對，是亞洲之冠。一名網友透露，身旁的三位好哥們結婚數年，也都有生孩子，而男方的行業包括年薪百萬工程師、餐廳老闆與鐵飯碗公務員，不料疫情還沒撐過，三對夫妻已在鬧離婚，而原因都與錢有關，讓原PO嘆氣「難怪現在年輕人很多都不想結婚！」

一名男網友在Dcard表示，此波疫情自5月爆發，沒想到朋友圈中，相繼有三對夫妻婚姻觸礁，讓原PO不禁感慨，「三個以前都是我的好朋友，幾年前他們結婚、度蜜月，那些打卡拍照動態，令我非常之羨慕...沒想到才幾年...哀。」

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原PO透露，第一對老公是33歲竹科工程師，年薪140萬、老婆是全職家庭主婦，兩人育有2孩，「老公每天工作狂加班都累的像條狗了，回家還要應付兩個小鬼」，無奈老婆不體諒，更不知賺錢很辛苦，每月消費驚人，堅持要給孩子最好的，加上肩扛1400萬的房貸，壓得老公喘不過氣來，夫妻倆吵到要鬧離婚。

第二對則是老公老婆一起開餐廳，育有1個孩子，收入因疫情而銳減，連店面租金都要繳不出來，房貸也是一千多萬元。男方向原PO大吐苦水，「最近這幾個月天天和老婆吵架，甚至已準備好離婚書面，等著對方簽字了。」

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多家長只敢生一胎，就怕養不起。（示意圖／與新聞無關／記者湯興漢攝）

第三對老公是公務員、老婆從事服務業，前者年薪60萬左右、後者約35至40萬，結婚5年也生2個寶貝，一家四口租屋。男方心酸感慨，目前所住的地段房價要1200萬，而目前薪水來看根本難以買房，「以我們兩個薪水扣完稅，幾乎要不吃不喝將近20年。」最近小倆口也是因為花費而鬧口角，並估算孩子養到大學，基本上600萬跑不掉，讓男方哀號，「為何會把人生走到這一步...這麼痛苦。」

聽完三位人夫的苦處，原PO愛莫能助表示，難怪現在年輕人很多都不想結婚，結婚後弄個不好，真的是在慢性自殺，而且結婚後好像最容易出現的問題，除了生活模式和相處個性外，「錢真的是最重要的，錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能，已經親眼看到身邊周遭朋友圈，因為錢現在正上演離婚大作戰的，真的是不勝唏噓。」

▲▼ 貧賤夫妻百事哀⋯身邊實例分享（圖／翻攝Dcard）

▲網友狂搖頭！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，底下網友各有不同看法，「他們要認清事實啊，錢不夠多就不要生，不然小孩就變成一個問題，畢竟錢很難變多，但要不要生小孩是自己可以決定的，不是嗎」、「覺得這不是『結婚』造成的，因為原PO說難怪現在年輕人很多都不想結婚，但其實還是跟人的價值觀有關，量入為出，小孩也是出」、「除了受疫情影響的那對以外，另外兩對根本不貧啊，只是沒做好金錢規劃、跟生育計畫吧，生小孩、買房子前都不規劃未來花費跟生活品質嗎」。

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