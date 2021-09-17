準老師進校園實習要快篩！許崑源女兒捐高師大試劑　校長回贈謝狀

▲高師大校長吳連賞出席捐贈會，感謝大家幫助 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國立高雄師範大學雖然在10月3日之前都是採遠距教學，不過學校規定校外實習同學進入學校或是工廠都需要快篩證明，所以為了減低學生負擔，所以高師大校友會、民間友人許采蓁出面邀請多家企業捐贈防疫物資，其中就包含急需的新冠肺炎快篩試劑。

17日下午4點，在高師大的5樓簡報室有一場「防疫物資捐贈」儀式，由校長吳連賞親自接待捐贈單位代表及個人，其中有高雄市高師大校友會，由陳逸虹理事長及常務理事林香吟校長代表出席、民間友人許采蓁女士邀集天辰環保公司黃天佑董事長、堡聖達集團蔡長榮董事長、VB芮安美妝執行長黃孟婷邀請網友集體捐贈、沂生物科技公司韓瓊儀董事長、齊家保全公司高敏瀞董事長、先崎企業黃雅瑜女士、王正盛先生及顧志縈女士等熱心人士，合力捐贈。本校傑出校友陳俊中及艾多美皇冠教育中心中心長陳慧萍等二位也共襄盛舉，共同發心協助校園防疫。

校長吳連賞表示現在是防疫非常時期，非常感謝高雄市校友會與許采蓁女士，知道本校的校外實習同學進入校園或工廠，需要快篩證明，立即發起捐贈快篩試劑活動。另外陳俊中理事長及陳慧萍中心長了解開學後，許多辦公室同學或老師進出頻繁，貼心捐贈殺菌消毒槍以快速清消，確保空間的衛生與安全。為感謝捐贈者，也頒贈感謝狀，表達誠摯謝意。

許采蓁提到捐贈試劑動機，主要是因為在這個月初看到一篇新聞報導，發現雖然已經開學，不過大學防疫預算似乎還沒有到位，而快篩試劑卻是現階段必備的重要物品。所以才會號召好朋友們加入捐贈，大家一同共襄盛舉，一起為校園安全把關，讓同學能更安心就學。