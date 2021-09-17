　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

準老師進校園實習要快篩！許崑源女兒捐高師大試劑　校長回贈謝狀

▲高師大校長吳連賞出席捐贈會，感謝大家幫助 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高師大校長吳連賞出席捐贈會，感謝大家幫助 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國立高雄師範大學雖然在10月3日之前都是採遠距教學，不過學校規定校外實習同學進入學校或是工廠都需要快篩證明，所以為了減低學生負擔，所以高師大校友會、民間友人許采蓁出面邀請多家企業捐贈防疫物資，其中就包含急需的新冠肺炎快篩試劑。

17日下午4點，在高師大的5樓簡報室有一場「防疫物資捐贈」儀式，由校長吳連賞親自接待捐贈單位代表及個人，其中有高雄市高師大校友會，由陳逸虹理事長及常務理事林香吟校長代表出席、民間友人許采蓁女士邀集天辰環保公司黃天佑董事長、堡聖達集團蔡長榮董事長、VB芮安美妝執行長黃孟婷邀請網友集體捐贈、沂生物科技公司韓瓊儀董事長、齊家保全公司高敏瀞董事長、先崎企業黃雅瑜女士、王正盛先生及顧志縈女士等熱心人士，合力捐贈。本校傑出校友陳俊中及艾多美皇冠教育中心中心長陳慧萍等二位也共襄盛舉，共同發心協助校園防疫。

校長吳連賞表示現在是防疫非常時期，非常感謝高雄市校友會與許采蓁女士，知道本校的校外實習同學進入校園或工廠，需要快篩證明，立即發起捐贈快篩試劑活動。另外陳俊中理事長及陳慧萍中心長了解開學後，許多辦公室同學或老師進出頻繁，貼心捐贈殺菌消毒槍以快速清消，確保空間的衛生與安全。為感謝捐贈者，也頒贈感謝狀，表達誠摯謝意。

許采蓁提到捐贈試劑動機，主要是因為在這個月初看到一篇新聞報導，發現雖然已經開學，不過大學防疫預算似乎還沒有到位，而快篩試劑卻是現階段必備的重要物品。所以才會號召好朋友們加入捐贈，大家一同共襄盛舉，一起為校園安全把關，讓同學能更安心就學。

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
快訊／莫德納108萬劑抵台！深夜11點25分降落桃園機場
澎恰恰拒絕2000萬合約內幕曝光！　考量「3大因素」
LINE貼圖「下殺三折」　15款人氣貼圖限時下載
張庭身價300億「悄註銷9公司」被抓包！　瘋傳已逃回台灣
被教壞「加入夫妻床戰」　她吐性癖：最愛70歲銀髮族
進口快篩「唾液」就能測病毒　男送200劑給學校慘了！
地底傳「詭異哭聲」　下水道抬出謎樣裸女！超毛影片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋佳節喝新北好茶　石碇父子檔製茶技術屢獲佳績

SPEAK UP！台大醫院金山分院響應「病人安全週」

準老師進校園實習要快篩！許崑源女兒捐高師大試劑　校長回贈謝狀

龜速！中秋連假　國1中部路段入夜回堵6公里

國道未依規定使用方向燈被連開5張紅單　警：檢舉查證屬實

山神廟旁以為有大野狗…「2水鹿」驚奇現蹤彰化　跑友嗨爆：有吉兆

中秋備戰　交通局高鐵台南站發口罩、盯防疫

正妹公務員「4年沒上班」領百萬薪還能打疫苗　稅務局認了：合法

BB槍狂射路邊車輛射破車窗　犯嫌稱心倩不佳宣洩情緒

新北烏來信賢農路改善完工　旅遊景點通行便利更安全

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

KID紀念小鬼揪《玩很大》團隊再爬合歡山　坤達「想離黃鴻升近一點」登上最高峰超催淚

中秋佳節喝新北好茶　石碇父子檔製茶技術屢獲佳績

SPEAK UP！台大醫院金山分院響應「病人安全週」

準老師進校園實習要快篩！許崑源女兒捐高師大試劑　校長回贈謝狀

龜速！中秋連假　國1中部路段入夜回堵6公里

國道未依規定使用方向燈被連開5張紅單　警：檢舉查證屬實

山神廟旁以為有大野狗…「2水鹿」驚奇現蹤彰化　跑友嗨爆：有吉兆

中秋備戰　交通局高鐵台南站發口罩、盯防疫

正妹公務員「4年沒上班」領百萬薪還能打疫苗　稅務局認了：合法

BB槍狂射路邊車輛射破車窗　犯嫌稱心倩不佳宣洩情緒

新北烏來信賢農路改善完工　旅遊景點通行便利更安全

台灣再捐「124萬片口罩」給日本　謝長廷曝數字有玄機

快訊／莫德納108萬劑抵台！深夜11點25分降落桃園機場

雷／《柔美的細胞小將》珉豪首集就脫光躺床！「肢體接觸」金高銀

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

林昀儒靠獎金賺錢「背後高人」指導　爸爸一看帳戶餘額也超驚訝

路人回頭率變超高！茵茵開心「今天比較漂亮」…下班發現真相糗爆

電視台播出一半嚴重事故！主持人狂按遙控器　崩潰表情瘋傳

澎恰恰拒絕2000萬合約內幕曝光！　考量「3大因素」：無法勝任

懷上「最恨前男友」孩子　她痛心墮胎：最糟的惡夢

雪鐵龍「C5 Aircross跨界休旅」黑化特仕版　140.9 萬元英國登場

地方熱門新聞

正妹公務員4年沒上班　領百萬薪還能打疫苗

以為有大野狗…水鹿驚奇現蹤彰化

台南中秋禁止大型烤肉活動不群聚

彰化溪州發雙十2900萬大禮包

彰化溪州豪灑2900萬！每人可領1000元

破獲越南「越式色碟」職業賭場

開消防車後照鏡撞行人不治　消防員遭判刑

德鹿谷村正名「一次到位」創全國首例

保護肉燥飯　軍警出動偵搜犬威力掃蕩

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

龜速！中秋連假　國1中部路段入夜狂塞6公里

撞車後失控　工程車撞斷電線桿

傳鄭文燦轉任閣揆　邱奕勝：相信市長會做滿

漁船翻覆5人待救台南海巡救回

更多熱門

相關新聞

「四叉貓」自費驗抗體　指揮中心：未開放一般民眾檢驗

「四叉貓」自費驗抗體　指揮中心：未開放一般民眾檢驗

禾馨診所替網紅「四叉貓」檢驗高端疫苗接種後的抗體生成，引發各界關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，先前短暫開放12家醫院驗抗體，是為了配合機組員返台檢疫措施，目前未開放一般民眾自費驗疫苗抗體，若醫療院所要做收費檢驗，必須先向地方衛生局申請核准。

交通局高鐵台南站發口罩、盯防疫

交通局高鐵台南站發口罩、盯防疫

3汪聽阿母說故事　中間狗狂扭動

3汪聽阿母說故事　中間狗狂扭動

高雄女倒臥公園意識不清...褲子破了還見血

高雄女倒臥公園意識不清...褲子破了還見血

北市+2確診者　Ct值破30傳染力低、感染源釐清中

北市+2確診者　Ct值破30傳染力低、感染源釐清中

關鍵字：

高雄高師大左營啟文派出所米克斯小米校犬師大防疫許采蓁吳連賞新冠肺炎快篩疫苗

讀者迴響

熱門新聞

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

超會算！南投女稅務員4年請假700天

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

外送平台首樁！認定違反公平法　foodpanda遭公平會重罰200萬元

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面