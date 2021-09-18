陸戰隊「老學長」雨傘當槍　夜襲基地哨兵狂問口令⋯他傻眼

▲高雄一名海軍陸戰隊的「老學長」夜襲哨口，被員警帶回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

海軍陸戰隊左營軍區入口被一名老阿伯想要強行突破進入，被哨兵阻止，但是這名老阿伯非常生氣，還跟哨兵發生口角，表示自己是裡頭的軍官，哨兵一臉矇了，趕緊打電話給警方請求協助，這才發現原來這名阿伯還真的海軍陸戰隊的「老學長」，只是似乎時空錯置，忘了自己早已退伍。

16日的深夜11點多，高雄左營陸戰隊的大門入口被一名拿雨傘的阿伯「夜襲」，他在大門口表示自己要進去軍區，而且對於哨兵阻止非常不開心，還問哨兵的軍籍資料，強調會給予處分！哨兵一臉矇，眼前明明就是個花白頭髮，連走路都搖搖晃晃的老人，就算是長官，也應該是「超齡」很多。

▲高雄一名海軍陸戰隊的「老學長」夜襲哨口，被員警帶回 。（圖／記者吳奕靖攝）

後來通知員警到場協助，好說歹說終於把這位老「長官」勸回到派出所，透過人臉辨識這才發現是一謬92歲家住鼓山路的老阿伯，員警在聊天過程當中，勉強了解可能過往年輕時，曾經在海軍陸戰隊服務，疑似記憶還停留自己在當兵的時代，所以才會徒步走7公里「夜襲查哨」。

最後員警用警察護送「老長官」回家，家人看到老阿伯回來了，才鬆了一口氣，因為他從晚上九點多表示要出門散步，然後就不知蹤影，正要出門找人就看到警察把人送回來了，非常感謝。

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