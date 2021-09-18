　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打高端驗抗體恐罰25萬　蘇一峰怒了：「打愛國心」就可抗病毒入侵

網紅四叉貓（劉宇）打高端驗抗體之後，進行檢驗的禾馨診所恐被重罰25萬，四叉貓目前回應「先觀察風向之後再發言」。（圖／翻攝自劉宇臉書）

▲網紅四叉貓（劉宇）打高端驗抗體之後，進行檢驗的禾馨診所恐被重罰25萬，四叉貓目前回應「先觀察風向之後再發言」。

圖、文／CTWANT

網紅四叉貓（劉宇）日前在臉書公布，打完第一劑高端疫苗後的血清抗體檢驗結果，並透露抗體數值偏低，引起一股跟風，許多民眾紛紛前往四叉貓選擇的禾馨診所檢驗抗體，四叉貓16日又公布朋友分享「最佳混打組合」AZ搭莫德納的抗體報告，數值是他驗出抗體上百倍。

17日傳出，由於中央疫情指揮中心沒有開放醫療院所提供自費驗抗體，幫四叉貓檢驗的禾馨診所恐被依違反《醫療法》開罰5萬至25萬元，消息一出，讓許多民眾大呼不可思議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胸腔重症醫師蘇一峰第一時間也立即在臉書發文，在留言區大酸「打完國產疫苗，驗什麼抗體濃度呢？！只要有疫苗打國產的這份愛國心，就可以抵抗病毒入侵了啊！」許多網友也紛紛炸鍋，有人認為「為何要阻擋人民知的權利」，還有人質疑「這是民主國家的做法嗎？」還有人認為幫高端護航到這種地步，簡直不可思議！

指揮中心發言人莊人祥17日下午於記者會上解釋，之前主要是進行公費抗體檢測，藉此了解疫情發展，自費抗體檢測只有短暫開放給機組人員，作為邊境防守的參考，後續發現國際上沒有監測抗體檢驗標準，也陸續發生突破性感染，所以調整機組員返台檢疫規定，增加檢疫天數和採檢次數，所以便取消機組員每三個月檢驗一次抗體的措施。

莊人祥指出，目前的確沒有開放民眾自費檢測抗體，如果民眾真的想做抗體檢測，而醫療院所要針對此項目收取費用，那就要先跟地方衛生局申報核可，通過之後才能收費，就不會有違法的問題。

延伸閱讀
「美秀集團」吉他手持大麻煙油被逮　竟辯：可能粉絲送的
鹿晗認愛一度癱瘓微博！連續5年準時放閃　女友關曉彤親自回應
婆婆喪禮結算費用「準媳婦遲到」　公公一巴掌打過去：XX娘…下場曝光

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
快訊／莫德納108萬劑抵台！深夜11點25分降落桃園機場
澎恰恰拒絕2000萬合約內幕曝光！　考量「3大因素」
LINE貼圖「下殺三折」　15款人氣貼圖限時下載

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了：「打愛國心」就可抗病毒入侵

花蓮7歲童玩手機狂課金！爸爸收帳單嚇傻　投訴消保官被告知無法管

幫四叉貓驗抗體惹議　禾馨貼公文曝「6月就向北市府報備」

iPhone曾被預言會慘敗！虛擬鍵盤被看衰　賈伯斯當年霸氣一句話打趴

快訊／莫德納108萬劑抵台！深夜11點25分降落桃園機場

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

「真的很強幹嘛怕人驗？」　羅智強邀四叉貓再驗抗體：讓大家看看

網紅「四叉貓」自費驗高端抗體　指揮中心：未開放一般民眾檢驗

對流發威「大雨彈」又來襲　3地區雷雨猛灌！中秋老虎一波變天

《料理之王2》指定料理「海鮮珠寶盒」　使用全聯急凍鮮物食材大好評

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

澎恰恰否認合作連千毅！「一直都沒談成」　認「債權人增加了」：多半是演藝圈的人

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了：「打愛國心」就可抗病毒入侵

花蓮7歲童玩手機狂課金！爸爸收帳單嚇傻　投訴消保官被告知無法管

幫四叉貓驗抗體惹議　禾馨貼公文曝「6月就向北市府報備」

iPhone曾被預言會慘敗！虛擬鍵盤被看衰　賈伯斯當年霸氣一句話打趴

快訊／莫德納108萬劑抵台！深夜11點25分降落桃園機場

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

「真的很強幹嘛怕人驗？」　羅智強邀四叉貓再驗抗體：讓大家看看

網紅「四叉貓」自費驗高端抗體　指揮中心：未開放一般民眾檢驗

對流發威「大雨彈」又來襲　3地區雷雨猛灌！中秋老虎一波變天

《料理之王2》指定料理「海鮮珠寶盒」　使用全聯急凍鮮物食材大好評

快訊／美軍道歉了！　五角大廈證實「喀布爾空襲」炸死10平民

漢光演習最終日　美軍神盾艦「通過台灣海峽」今年第9次

打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了：「打愛國心」就可抗病毒入侵

4分鐘被連開5紅單！換車道未打燈被檢舉　駕駛怒：一定要罰到滿？

快訊／台66失速撞5人2死3傷　桃園2飆車男抓到了！遭聲請羈押

男失蹤7天困新竹深山　「生存關鍵」曝光！靠螞蟻溪水活著

【國賠法大修2】放寬司法官國賠門檻　「防衛性判決」成趨勢？

【國賠法大修1】《國賠法》實施40年　從未有司法官國賠案件成立

花蓮7歲童玩手機狂課金！爸爸收帳單嚇傻　投訴消保官被告知無法管

幫四叉貓驗抗體惹議　禾馨貼公文曝「6月就向北市府報備」

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

生活熱門新聞

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

對流發威大雨彈來襲　3地區雷雨猛灌

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

即／高雄「戶外禁烤令」即刻實施！違者可罰1.5萬

疫情炸鍋「3老公決意離婚」吐苦水：人生痛苦

即／莫德納108萬劑抵台！深夜降落桃園機場

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

午後雷雨來了！7縣市大雨特報」

iPhone曾被預言會慘敗！賈伯斯當年一句話打趴

花蓮7歲童玩手機狂課金！爸爸收帳單嚇傻

「四叉貓」自費驗抗體　指揮中心：未開放一般民眾檢驗

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

網酸「東泉美味在哪？」　台中人親解答被推爆

天生人緣好　天生不缺桃花4星座

更多熱門

相關新聞

高端混打　學會走之前就想飛

高端混打　學會走之前就想飛

台大醫院即將進行莫德納混打高端疫苗實驗，引發外界質疑。高端緊急上市充滿爭議，如今又被用來進行前所未有的混打實驗，只能用一句話形容：還沒學會走路，就想要飛！

即／莫德納108萬劑抵台！深夜降落桃園機場

即／莫德納108萬劑抵台！深夜降落桃園機場

準老師進校園實習要快篩！許崑源女兒捐高師大試劑　

準老師進校園實習要快篩！許崑源女兒捐高師大試劑　

羅智強邀四叉貓再驗抗體：很強幹嘛怕人驗

羅智強邀四叉貓再驗抗體：很強幹嘛怕人驗

「四叉貓」自費驗抗體　指揮中心：未開放一般民眾檢驗

「四叉貓」自費驗抗體　指揮中心：未開放一般民眾檢驗

關鍵字：

周刊王蘇一峰高端新冠肺炎疫苗四叉貓禾馨診所

讀者迴響

熱門新聞

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

營養師警告：3族群不能吃柚子！和這些藥一起吃超可怕

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

澎恰恰拒絕2000萬合約內幕曝光！　考量「3因素」

LINE貼圖「下殺三折」　15款人氣貼圖限時下載

海上漂4天　媽喝尿哺乳「被吸乾」脫水亡

荷蘭傳隨機攻擊　十字弓射殺2人

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

對流發威大雨彈來襲　3地區雷雨猛灌

即／飆車撞2死3傷　2男遭聲押

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面