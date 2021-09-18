打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了：「打愛國心」就可抗病毒入侵

▲網紅四叉貓（劉宇）打高端驗抗體之後，進行檢驗的禾馨診所恐被重罰25萬，四叉貓目前回應「先觀察風向之後再發言」。

圖、文／CTWANT

網紅四叉貓（劉宇）日前在臉書公布，打完第一劑高端疫苗後的血清抗體檢驗結果，並透露抗體數值偏低，引起一股跟風，許多民眾紛紛前往四叉貓選擇的禾馨診所檢驗抗體，四叉貓16日又公布朋友分享「最佳混打組合」AZ搭莫德納的抗體報告，數值是他驗出抗體上百倍。

17日傳出，由於中央疫情指揮中心沒有開放醫療院所提供自費驗抗體，幫四叉貓檢驗的禾馨診所恐被依違反《醫療法》開罰5萬至25萬元，消息一出，讓許多民眾大呼不可思議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胸腔重症醫師蘇一峰第一時間也立即在臉書發文，在留言區大酸「打完國產疫苗，驗什麼抗體濃度呢？！只要有疫苗打國產的這份愛國心，就可以抵抗病毒入侵了啊！」許多網友也紛紛炸鍋，有人認為「為何要阻擋人民知的權利」，還有人質疑「這是民主國家的做法嗎？」還有人認為幫高端護航到這種地步，簡直不可思議！

指揮中心發言人莊人祥17日下午於記者會上解釋，之前主要是進行公費抗體檢測，藉此了解疫情發展，自費抗體檢測只有短暫開放給機組人員，作為邊境防守的參考，後續發現國際上沒有監測抗體檢驗標準，也陸續發生突破性感染，所以調整機組員返台檢疫規定，增加檢疫天數和採檢次數，所以便取消機組員每三個月檢驗一次抗體的措施。

莊人祥指出，目前的確沒有開放民眾自費檢測抗體，如果民眾真的想做抗體檢測，而醫療院所要針對此項目收取費用，那就要先跟地方衛生局申報核可，通過之後才能收費，就不會有違法的問題。

延伸閱讀

▸ 「美秀集團」吉他手持大麻煙油被逮 竟辯：可能粉絲送的

▸ 鹿晗認愛一度癱瘓微博！連續5年準時放閃 女友關曉彤親自回應

▸ 婆婆喪禮結算費用「準媳婦遲到」 公公一巴掌打過去：XX娘…下場曝光