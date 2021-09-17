網紅「四叉貓」自費驗高端抗體　指揮中心：未開放一般民眾檢驗

記者柯沛辰／綜合報導

禾馨診所替網紅「四叉貓」檢驗高端疫苗接種後的抗體生成，引發各界關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，先前短暫開放12家醫院驗抗體，是為了配合機組員返台檢疫措施，目前未開放一般民眾自費驗疫苗抗體，若醫療院所要做收費檢驗，必須先向地方衛生局申請核准。

網紅「四叉貓」劉宇席接種第一劑高端疫苗15天後，前往北市禾馨診所驗抗體，稱「有產生抗體但數值偏低」，除了引起各界關注，也讓不少民眾先後仿效。對此，「四叉貓」也在臉書笑說，「最近去禾馨驗抗體的麻煩都算我的業績」。

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▲四叉貓在臉書曝光高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書粉專／劉宇）

不過，指揮中心發言人莊人祥17日回應，過去機組員配合檢疫政策，需有抗體證明，才短暫開放自費檢驗，但後來檢疫政策調整，相關措施也取消，所以目前雖有12家醫療院所提供檢驗，但並未開放一般民眾自費檢測抗體，若醫療院所要執行，必須跟地方衛生局申報，由衛生局核定合理價格。

莊人祥指出，檢驗數據由專家解讀較為精準，不建議民眾自費採檢，後續將請地方衛生局調查，釐清提供自費檢驗抗體的院所是否違反《傳染病防治法》或《醫療法》，若違規將依法處理。

▲發言人莊人祥表示，目前未開放一般民眾自費檢驗抗體。（圖／指揮中心）

對此，衛生福利部次長石崇良表示，與「傳染病」有關的檢驗項目，依《傳染病防治法》的規定，須由中央主管機關指定的實驗室或檢驗機構才能執行，以免造成感染，或檢驗結果失真。至於禾馨診所是否涉及違法，由台北市衛生局調查釐清中。

台北市衛生局科長何叔安說明，中央未開放指定機構以外檢驗抗體，台北市目前也沒有核定自費標準，所以即便醫療機構向衛生局申請，中央也不會同意；若民眾被收費，經提供相關收據檢舉，就可依違反《醫療法》處分5萬到25萬元；至於檢驗的民眾本身則不會有處分。

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