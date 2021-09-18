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BNT、莫德納、AZ、高端混打　醫揭這組合「好棒棒」

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，AZ、莫德納、輝端-BNT、高端四種疫苗如果要混打，要怎麼混，「莫德納混高端，不建議；莫德納混BNT，很可以；AZ混mRNA，好棒棒。」他建議，高端疫苗現在專心放在「自已混自已」的第一劑和第二劑之上，等保護力和安全性的數據更清楚後，再來考慮混打的問題。

潘建志17日在「BillyPan 潘建志醫師」臉書指出，這四支疫苗都被設計成要打兩劑，因為第二劑疫苗會激發更全面更強烈的免疫反應，而有更好的保護力；理論上，第二劑的蛋白質抗原性質越接近第一劑，容易被第一劑寫入記憶體的記憶性B細胞、T細胞辨認出來，對混打而言效果越好。

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潘建志說，如果單純只看疫苗本身的蛋白質胺基酸序列，莫德納=輝端-BNT=高端，三種疫苗的抗原都是S-2P蛋白，而AZ是使用原始的S蛋白序例，但是S蛋白和S-2P蛋白差異很小，1200+個序列只有6個不同，即兩個脯氨酸（Proline）和弗林蛋白酶點位的RRAR；只看胺基酸序列，四種疫苗在抗原表達上幾無差異，好像都能混打。

潘建志寫道，不過事情遠遠沒有這麼簡單，S蛋白或S-2P蛋白折疊起來後，表面上還會黏上一層聚醣盾，總共有22個胺基酸點位可以附著上長長的聚醣，而這些聚醣，對S蛋白/S-2P蛋白的抗原表達有著很大的影響。

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▲▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

潘建志舉例，比方人類基本血型有四種，A、B、AB、O輸血不能亂混，不然會出現免疫排斥反應，這是常識；血型的抗原來源是紅血球細胞膜上，以唾液酸結尾的醣蛋白；聚醣不同，表現出來的抗原免疫性就不同，甚至會被當作是身體外來的異物而被排斥。

潘建志表示，中研院前院長翁啟惠院士最近發表了Smg蛋白疫苗，原理就是把這些聚醣以領先全球的技術單醣化，讓免疫反應的干擾降到最低，希望可以成為廣效性的疫苗。

潘建志指出，有這個基本了解，再回過頭來看這四種疫苗，AZ是由腺病毒攜帶DNA注入人體細胞的細胞核，再產生mRNA，再產生S蛋白；而莫德納和輝端-BNT，是由奈米脂質攜帶mRNA注入人體細胞的細胞膜，再開始產生S-2P蛋白，這三種疫苗，S/S-2P蛋白的生產基地，都在你身上的細胞裡。

潘建志說，唯一不同的是高端次蛋白疫苗，它是由生物反應槽裡大量培養的中國倉鼠卵巢的上皮細胞（CHO），經過基因改造的技術，生產出來S-2P蛋白當作抗原，加上佐劑，包裝成針劑，再打到人體裡。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

潘建志認為，關鍵差異就在這兒，人體細胞和倉鼠細胞生產出來的蛋白質，雖然胺基酸序列相同，但附著在外面的長聚醣鏈卻有種類和點位上的差異，表現出來的抗原性和其它疫苗有相當的落差；S蛋白要先接觸抗原呈現細胞（APC），才能再引起B細胞、T細胞反應，而接觸的點就是聚醣。

潘建志表示，實驗證明，雖然要合成的胺基酸系列一樣，但生產的細胞（表達系統）不同，蛋白質翻譯後修飾（PTM）系統就不相同，醣基化特徵就有差異，導致免疫反應也隨之不同；這很好理解，人的母奶和倉鼠的母奶中都含有蛋白質，可是嚐起來味道一定不一樣。

潘建志指出，所以答案很簡單，AZ、莫德納、輝端-BNT這三種疫苗的都在人體中（而且是同一個人）合成S蛋白，醣基化相同，免疫反應接近，理論上可互為第一劑、第二劑；高端哈姆太郎倉鼠疫苗，和其它三種疫苗免疫反應差別較大，比較不適合混打。

潘建志說，細分來看，莫德納、輝端-BNT這兩個mRNA疫苗非常的像，抗原S - 2P蛋白的序列是完全一樣的，相容性沒問題，國外也有研究證實可以混打，當有同樣的第二劑可以打的時候，mRNA疫苗沒必要混打。

▼BNT疫苗。（圖／食藥署提供）

▲▼首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）

潘建志提到，可是在台灣情況很特別，有300萬莫德納孤兒，而BNT又會大量到貨的情況下，莫德納混BNT在學理上和現實中是非常可行的，總比第一劑打完太久補不上第二劑，造成抗體逐漸降低，保護力消失抵擋不住病毒來的好。

潘建志表示，AZ和mRNA混打，是因為國際間AZ大缺貨和後來出現的血栓疑慮，所以才逼出來的策略，過去不同疫苗之間，哪有人在混打的；國外有不少混打臨床實驗證明可行的的論文，還因禍得福，發現混打反應更強。

潘建志指出，只是國外研究，還是建議AZ當做第一劑，mRNA當第二劑，效果比較好，反過來就不行；因為AZ的腺病毒載體，也會引起身體免疫反應，特別是第二劑的載體，會被第一劑激發的後天免疫大量中和抗體中和掉，也因此AZ第二劑幾乎感受不到副作用，結果AZ-mRNA的混打法，效果比AZ-AZ官方打法保護力好很多。

潘建志說，至於高端哈姆太郎疫苗，醣蛋白抗原表現和其它疫苗有差異，當別種疫苗的混打第二劑時，要激發第一劑生成的記憶性後天免疫反應可能效果不好；而且，全世界都還沒有其它的次蛋白疫苗上市，自然不會有混打的先例，台灣要從頭開始做臨床實驗。

潘建志認為，加上高端的產能有限，還有民眾針對高端已有Vaccine Hesitancy疫苗猶豫的心理因素（預約數字上很明顯較少），他的建議是讓高端疫苗現在專心放在「自已混自已」的第一劑和第二劑之上，等保護力和安全性的數據更清楚後，再來考慮混打的問題。

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