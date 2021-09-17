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快訊／莫德納108萬劑抵台！深夜11點25分降落桃園機場

▲▼蘇貞昌曝108萬劑莫德納登機畫面。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲我國採購的108萬劑莫德納疫苗17日上午在美國亞特蘭大機場登機。（圖／翻攝自臉書／蘇貞昌）

記者柯沛辰／綜合報導

我政府自購的108萬劑莫德納疫苗17日自美國亞特蘭大機場起飛，由華航CI-5245貨機在深夜11點25分運抵國門，在桃園國際機場降落。

至此，我國自購的AZ疫苗64萬劑、莫德納疫苗108萬劑皆順利在17日下午和晚間分別抵台，合計172萬劑，也讓疫苗到貨量達到1730萬劑。

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陳時中16日表示，疫苗抵台後，會先運至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。這陣子疫苗進貨較多，只要有疫苗到就會盡快施打，因此最近會有不同廠牌疫苗同時開打，希望衝高1、2劑疫苗涵蓋率。

有關第二劑施打，根據指揮中心規劃，7月9日前已接種第1劑莫德納疫苗、間隔滿10週的75歲以上長者及具原住民身份者為65歲以上長者可進行第2劑接種，將依照各縣市政府造冊通知施打。

至於AZ疫苗部分，開放9月10日（含）前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，預約接種第二劑，但預約時間僅到9月12日12時截止，預計9月15日至9月23日開打。

蔡英文17日在臉書強調，國際疫苗供貨緊張，行政團隊天天寫信、週週視訊會議，多管齊下，不分廠牌都持續催貨。對於產能最吃緊的莫德納疫苗，當三位美國聯邦參議員訪台，以及美國在台協會（AIT）處長孫曉雅來總統府時，她也都當面表達，希望能從美國廠直接出貨，維持供貨穩定。

▼總統蔡英文17日也在臉書強調，行政團隊持續催貨，以確保自購疫苗供貨穩定。（圖／翻攝自臉書／張惇涵）

▲▼108萬劑莫德納最快明深夜抵台。（圖／翻攝張惇涵臉書）

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