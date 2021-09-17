北市+2確診者　Ct值破30傳染力低、感染源釐清中

▲北市17日新增2例確診個案，入院採檢前確診，但Ct值高，研判為舊案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市17日新增2例本土新冠肺炎確診個案，感染源釐清中。北市衛生局指出，案16226為居住大同區的70多歲女性，Ct值為38，匡列接觸者1人；案16227為20多歲女性，雖有接種過AZ疫苗，但因有陪病需求，入院前經採檢發現確診，CT值為33，匡列接觸者8人。

北市衛生局指出，案16226為居住大同區的70多歲女性，因到醫院手術，於9月15日採檢PCR陽性；Ct值38，匡列接觸者1人。案16227為居住萬華區的20多歲女性，因需赴醫院陪病，在9月15日採檢PCR陽性確診，Ct值33，匡列接觸者8人。兩案接觸者共9人，採檢結果皆為陰性。

另外，衛生局也說明，案16227於疫情期間未與確診父親及哥哥同住；另個案自訴確診男友非居住於台北市，於5-6月疫情期間，僅以電話聯繫男友。因未接觸確診家人、男友及其家人，因此未被匡列接觸者。

衛生局強調，台北市辦理相關防治措施，及疫情調查、匡列均依照中央規範辦理，並沒有未匡列之情事。

北市衛生局專委歐佳齡也提到，案16227曾接種過AZ疫苗，其家人在5月份曾確診，個案和家人並不是住一起，而這2個個案CT值較高，中央疫情流行指揮中心研判是舊案。