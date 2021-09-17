快訊／高雄中秋防疫指引一次看　景點賣場人流嚴管陽台可烤肉

▲高雄市長陳其邁宣布中秋防疫指引。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

週六將迎中秋4天連假，高雄市政府17日召開防疫會議後記者會，市長陳其邁宣布中秋防疫指引，包括觀光景點、百貨賣場必須實施人流管制；自助餐部分，取菜夾單次使用，禁止公筷母匙，另外，公眾場所烤肉活動也是禁止辦理，但自家陽台、頂樓無共用空間就不受限。

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▲▼高雄市觀光景點、百貨商場加強人流管制。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，觀光景點部分採人流管制，現場依據防疫面積推算容留數，現場也會有市府同仁、警察同仁疏導勸離；室內景點會加強巡查、公廁公設清消，依規定辦理實聯制、量體溫和人流管制；百貨賣場採「一坪一人」容留人數上限，落實防疫措施，尖峰時間必須加開結帳機台、加強距離標示等。

▲即日起至26日，高雄市公共場所禁止烤肉。（圖／高雄市政府提供）

另外，民眾最關心的烤肉活動，陳其邁也宣布，即日起至9月26日，公司團體烤肉社交活動禁止，各類公共場所及騎樓烤肉也是禁止；不過自家範圍陽台、露台、頂樓，沒有和其他住戶共用空間就不受限。

▲▼餐飲業持續稽查。（圖／高雄市政府提供）

餐飲防疫措施部分，陳其邁強調，餐飲業防疫查核仍持續進行輔導和勸導，「假如一而再再而三都無法落實，就會開罰，這是為大家好，有時候大家會輕忽，好像口罩拿下來一下無所謂，務必拜託餐飲行為要遵守防疫規定，苦口婆心，我實在不喜歡開單」 。

自助餐部分，除了由服務人員夾取，顧客自行取菜、菜夾單次使用，完成清消再給下一位，離開座位夾菜就要戴上口罩。陳其邁表示，病毒傳播除了飛沫還有接觸，假如夾菜共用夾就可能造成整個自助餐廳群聚。

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