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新竹橫山加碼1000元紓困金！統籌款盈餘「太剛好」1.2萬人受惠

▲結算統籌款還有多…橫山鄉公所這提案　12500鄉民鼓掌歡呼。（圖／橫山鄉長張志弘提供）

▲張志弘說，符合條件的鄉民，不分年齡、不計設籍時間，只要在9月15日下午5點前、11月領取時，都仍在籍，就可領取1000元紓困金。（圖／橫山鄉長張志弘提供）

記者陳凱力／新竹報導

中央紓困金發放到數，全台各地鄉鎮縣市的「加碼」小紓困也紛紛出爐，新竹縣橫山鄉公所結算鄉內統籌款時，發現今年度還有盈餘，盈餘金額又剛好符合鄉內設籍人口，於是提案，藉著紓困的方式造福鄉民，預計12500名橫山人，每人可多領1000元，在百業蕭條、苦哈哈的疫情期間，不無小補。

橫山鄉鄉長張志弘表示，日前鄉公所在進行今年度統籌分配款執行檢討時，發現今年歲入金額扣除歲出金額後還有盈餘12500多萬元，換算之下剛好符合橫山鄉設籍人口，因此鄉公所才提案，將這筆錢以紓困金的方式「退還」給鄉民。

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這項提案15日經過代表會通過，16日通過預算決議，只要今年9月15日下午5點前，還設籍橫山鄉，不分年齡、不計設籍時間，均符合發放資格。

鄉公所會統一造冊，於11月初開始發放，屆時，鄉公所會以投票所為單位，於通知時間前往投票所核對身分、發放現金，若該時段無法前往，也可在6個工作日內，攜帶證件前往鄉公所領取。

另外，張志弘也提醒，在領取日時會核對身分證資料，若符合領取資格，但在收到通知書後又將戶口遷走，也會失去領取資格。

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