他們把山林「搬到」學校　開發3條「登山道」探險兼教學

▲西門國小學生觀察校內植物。（圖／西門國小、明禮國小提供）

記者曾俊豪／綜合報導

新冠疫情爆發一年多，不僅「遠距教學」成為學生的日常，戶外活動也因為疫情停辦。不過，桃園市西門國小一群師生動巧思，把山林「移動」回學校，在校內開發三條「登山」路線，打造專屬西門國小的「西門山」，甚至還與遠在花蓮的學校交流，認識台灣特有台灣狐蝠，打破疫情限制。

教育部《國民中小學辦理戶外教育實施原則》規定，國中小學每學期應該至少辦理一次戶外教育，在疫情影響下，戶外教學大都停擺。日本甚至出現讓學生背著書包看影片，模擬戶外教育的情況。

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桃園市西門國小則嘗試不同的辦法，透過老師引導，西門國小的學生利用早自習、午休及課餘時間，觀察紀錄校園以及學校週邊的動植物，不少學生這時才發現，原來自己對每天所處的生活環境是如此陌生。

▲兩校學生就「台灣狐蝠」遠距交流。（圖／西門國小及明禮國小提供）

由於西門國小校內與周邊有許多三層樓高的數木，學生還運用課堂所學，在校園內測量規劃模擬登山的路線，開發出「郊山」、「中級山」以及「百岳」等三條路線，打造專屬西門國小的「西門山」。

至於登「西門山」有何收穫？校方表示，學生在「登山」的過程中發現蝙蝠出沒。藉由這個機會，進一步跟花蓮明禮國小師生交流，認識台灣特有的台灣狐蝠，在疫情限制下，成功進行一次跨校的戶外教育。





▲受疫情影響，學生校外教學停擺。（圖／西門國小提供）