▲你會想考公職嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李芷萱／綜合報導

公務人員工作穩定，每年都吸引不少民眾報考，就為了將鐵飯碗搶下。但有人好奇在PTT提問，公務人員工作壓力大、薪水不多，未來退休金也可能沒有，很多人都做不下去只能離職，為何每年還是一堆人報考？引起不少討論，「不會被裁員，不要考績都很好幹」、「因為民間一堆工作更爛。」

一名網友便在PTT表示，現在公職壓力大、越來越操但薪水卻不多，很多都採責任制，無法報加班費且休假也用不完，最吸引人的退休金未來也可能被砍光，讓不少人做不下去選擇離職，「既然這麼多人覺得公職不是好工作，那為什麼還是一堆人考公職？」好奇公職究竟有什麼吸引力。

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▲部分民眾考上公職後又選擇離職。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出引發許多網友討論，「不會被裁員、不要考績都很好幹」、「公務體制先去了解一下終生僱用制」、「不會被中年逼退，就已經屌打科技業」、「因為民間一堆工作更爛」、「離的是屎缺，爽的正在看PTT笑呵呵」、「公職最多1比2工作量，外面可以1比4」、「私人的更差」。

另外也有人表示，如果是對未來沒有想法可以試試看，但不建議剛畢業或是年輕人來考，除非是想考法官、警察等等，「不然沒背景，年資多幾年，你委5還是委5，差不了多少錢，等對自己前途絕望再來吧。」