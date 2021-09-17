最快周日有新颱發展！今午後防大雨　連假降雨熱區出爐

▲彭啟明提醒，今、周六仍有午後熱對流，預期仍略不穩定。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，周日起南海有熱帶低壓或颱風發展，但不致影響「中秋」連假的天氣。天氣風險公司總經理彭啟明分析，下周二中秋節當天，預期北方有波東北風南下，伴隨微弱的鋒面南下，不過位置偏北，主要在福建北部這區域，不至於接近台灣；不過，此時太平洋高壓會略減弱一些，午後的熱對流發展會略多。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，太平洋高壓逐漸增強，水氣逐漸減少，今、周六午後雷陣雨主要在各地山區、西半部近山區平地以及宜蘭，少部分地區有局部大雨發生機率；另外，今清晨西半部也有少部分降雨。

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劉沛滕說，周五到下周四高壓影響，各地天氣穩定，午後雷陣雨限縮到山區和少部分中南部近山區；另外，由於下周一、下周二風向變東南風，台東和恆春半島偶有局部降雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周六各地晴朗、白天炎熱，午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）







吳德榮表示，周日至下周四太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，意謂秋節前後，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，周日起南海有熱帶低壓或颱風發展，各國模擬結果雖不一致，但都距離台灣很遠且又朝中南半島前進，故不致影響中秋連假的天氣。

至於南海是否最快周日可能有颱風發展，劉沛滕指出，菲律賓東方海面到南海是低壓帶，南海在連假期間的確可能有低壓生成，但應該沒那麼快在周日成颱，若要成颱應是在連假後期，不過，由於其未來往中南半島前進，對台灣天氣沒有影響。

彭啟明在臉書說，今、周六仍有午後熱對流，預期仍略不穩定，台灣位於高壓的邊緣，水氣仍多，靠山區依舊很容易有午後熱對流發展起來，建議您要能避就避；周日開始到下周一高壓勢力較強，午後雷陣雨仍有發展機會，但較於局限在靠山區。

彭啟明提醒，下周二中秋節當天，預期北方有波東北風南下，伴隨微弱的鋒面南下，不過位置偏北，主要在福建北部這區域，不至於接近台灣；不過，此時太平洋高壓會略減弱一些，午後的熱對流發展會略多，當然這也要看鋒面及東北風的強度，仍會影響到穩定度，但大致上台灣尚未受到東北風直接影響，仍是高壓盤據的天氣型態。