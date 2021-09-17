　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最快周日有新颱發展！今午後防大雨　連假降雨熱區出爐

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲彭啟明提醒，今、周六仍有午後熱對流，預期仍略不穩定。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，周日起南海有熱帶低壓或颱風發展，但不致影響「中秋」連假的天氣。天氣風險公司總經理彭啟明分析，下周二中秋節當天，預期北方有波東北風南下，伴隨微弱的鋒面南下，不過位置偏北，主要在福建北部這區域，不至於接近台灣；不過，此時太平洋高壓會略減弱一些，午後的熱對流發展會略多。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，太平洋高壓逐漸增強，水氣逐漸減少，今、周六午後雷陣雨主要在各地山區、西半部近山區平地以及宜蘭，少部分地區有局部大雨發生機率；另外，今清晨西半部也有少部分降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕說，周五到下周四高壓影響，各地天氣穩定，午後雷陣雨限縮到山區和少部分中南部近山區；另外，由於下周一、下周二風向變東南風，台東和恆春半島偶有局部降雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周六各地晴朗、白天炎熱，午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，周日至下周四太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，意謂秋節前後，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，周日起南海有熱帶低壓或颱風發展，各國模擬結果雖不一致，但都距離台灣很遠且又朝中南半島前進，故不致影響中秋連假的天氣。

至於南海是否最快周日可能有颱風發展，劉沛滕指出，菲律賓東方海面到南海是低壓帶，南海在連假期間的確可能有低壓生成，但應該沒那麼快在周日成颱，若要成颱應是在連假後期，不過，由於其未來往中南半島前進，對台灣天氣沒有影響。

彭啟明在臉書說，今、周六仍有午後熱對流，預期仍略不穩定，台灣位於高壓的邊緣，水氣仍多，靠山區依舊很容易有午後熱對流發展起來，建議您要能避就避；周日開始到下周一高壓勢力較強，午後雷陣雨仍有發展機會，但較於局限在靠山區。

彭啟明提醒，下周二中秋節當天，預期北方有波東北風南下，伴隨微弱的鋒面南下，不過位置偏北，主要在福建北部這區域，不至於接近台灣；不過，此時太平洋高壓會略減弱一些，午後的熱對流發展會略多，當然這也要看鋒面及東北風的強度，仍會影響到穩定度，但大致上台灣尚未受到東北風直接影響，仍是高壓盤據的天氣型態。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
中午截止！想打BNT「這3類人」快登記　9／25開打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

75歲以上第二劑莫德納今開放　29萬人符資格「7大QA一次看」

最快周日有新颱發展！今午後防大雨　連假降雨熱區出爐

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記　9／25開打

一圖掌握2大「最夯疫苗」預約資格　BNT第1劑今午12時收單

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價搶破頭！1盒漲7倍　飆賣5000元

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟

大雷雨夜襲「全台水彈」大雨砸不停！中秋回熱夏一地區變天

摩斯新品「粉紅米漢堡」超獵奇！網PO比對照上萬人崩潰：回不去了

3類人優先打BNT疫苗！指揮中心曝「往下開放對象」

BNT疫苗放行了！首兩批184萬劑完成檢驗封緘　後天起配送

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

75歲以上第二劑莫德納今開放　29萬人符資格「7大QA一次看」

最快周日有新颱發展！今午後防大雨　連假降雨熱區出爐

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記　9／25開打

一圖掌握2大「最夯疫苗」預約資格　BNT第1劑今午12時收單

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價搶破頭！1盒漲7倍　飆賣5000元

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年等待奇蹟

大雷雨夜襲「全台水彈」大雨砸不停！中秋回熱夏一地區變天

摩斯新品「粉紅米漢堡」超獵奇！網PO比對照上萬人崩潰：回不去了

3類人優先打BNT疫苗！指揮中心曝「往下開放對象」

BNT疫苗放行了！首兩批184萬劑完成檢驗封緘　後天起配送

桃園轎車暗夜衝撞路人2死3傷　駕駛輕傷拒就醫

不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝光

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光！　網嚇到認不出：怎麼瘦成這樣

經濟數據好壞參半　道瓊跌63點

75歲以上第二劑莫德納今開放　29萬人符資格「7大QA一次看」

最快周日有新颱發展！今午後防大雨　連假降雨熱區出爐

美前國安顧問：聯合國大會2758號應給台灣參與空間

姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁！影片曝光

立法院開議蘇貞昌報告「3+11」　藍要爭取尊嚴、綠稱直球對決

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記　9／25開打

賓士貓受困北車賣場「大哭求救」網見熟悉身影笑：當地詐騙慣犯

生活熱門新聞

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

3類人優先打BNT疫苗！指揮中心曝「往下開放對象」

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

摩斯新品粉紅米漢堡激似1物！網崩潰了

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

罹癌媽「等不到健康的肺」　兒陪病3年等奇蹟

最快周日有颱風　最新路徑曝光

射手有意外狀況！12星座「中秋運勢」出爐

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

莫德納、BNT輪到誰打？一圖秒懂4疫苗「最新接種資格與時程」

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

更多熱門

相關新聞

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

大雷雨下不停，中央氣象局16日晚間持續發布「大雨特報」和大雷雨即時訊息，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，課長林炳昱表示，17日天氣依舊是上午多雲到晴、高溫悶熱，午後有雷陣雨的型態，各地山區、西半部、東北部地區慎防局部大雨，太陽出來後降雨趨緩。

北部清晨大雨嚇人　氣象局說原因

北部清晨大雨嚇人　氣象局說原因

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

打不死的璨樹！明帶來1天氣影響

打不死的璨樹！明帶來1天氣影響

璨樹「內建導航」L型路徑曝　今仍滯留打轉

璨樹「內建導航」L型路徑曝　今仍滯留打轉

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局彭啟明吳德榮劉沛滕颱風

讀者迴響

熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

澎恰恰急否認「沒同意和連千毅合作」！反遭債主加速逼債

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

白癡公主「愛吹喇叭染病」！拍公益片反被罵

超幸福！　寵溺情人星座排行榜第一名是「他」

張庭0濾鏡「無P老態照」流出！51歲眼周爬滿皺紋

「五倍券神卡」出爐　達人最推這4張！

國三生找高三生刺鬼頭　媽見手臂氣炸

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面