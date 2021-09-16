大雷雨夜襲「全台水彈」大雨砸不停！中秋回熱夏一地區變天

記者許力方／台北報導

大雷雨下不停，中央氣象局16日晚間持續發布「大雨特報」和大雷雨即時訊息，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，課長林炳昱表示，17日天氣依舊是上午多雲到晴、高溫悶熱，午後有雷陣雨的型態，各地山區、西半部、東北部地區慎防局部大雨，太陽出來後降雨趨緩。



氣象局預報，17日各地以多雲到晴的天氣為主，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，清晨至上午西半部地區也有因海陸風輻合影響帶來的零星短暫陣雨。各地高溫則可來到31至34度，彰化、雲林、台南及南投地區有局部36度以上高溫發生機率。

【大雷雨即時訊息22:40-23:45】雲林縣。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區淹水。

【大雨特報22:20】雲林縣

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至於中秋連假的天氣？氣象局表示，雖然台灣處於高壓勢力邊緣，但還是有些水氣，因此容易有午後雷陣雨發展，一直到了19日（周日）太平洋高壓更強盛，整體天氣更熱更穩定，午後雷雨區域也會縮小，但大致已山區為主，僅東南部地區21日（下周二）中秋節將受東南風水氣影響，局部短暫陣雨機率增加，其他各地午後雷雨機率也會稍微提高。

【～9/18（周六）前】受高壓影響、水氣稍多：

各地多雲到晴

西半部、東北部地區和各地山區，午後局部短暫雷陣雨，且可能局部大雨

清晨至早上時段，西半部零星短暫陣雨

【9/19~9/20（周日至下周一）】太平洋高壓略增強：

各地晴到多雲

各地山區、中南部部分地區，午後局部短暫雷陣雨

天氣炎熱紫外線強，戶外注意防曬防中暑

【9/21（下周二）中秋節】高壓影響、水氣稍增：

各地多雲到晴，東南部局部短暫陣雨

各地山區、中南部部分地區，午後局部短暫雷陣雨

入夜時午後雷雨雲系可能仍偏多，越晚雲系消散後賞月機率會越高

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