怪獸Give Me Five等你來挑戰　新北兒藝節熱邀民眾組隊參加

▲崇右影藝科技大學時尚造型設計系學生組隊「甜點家族」參加。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北臺暑期最大兒童盛事之一「2021新北市兒童藝術節」今年全面轉型線上舉辦，自8月公布首創的怪獸主題歌舞《怪獸Give Me Five》後即造成一股跟跳風潮，隨著9月第二波「怪獸舞魔性改編挑戰」開跑。新北文化局即日起更號召民眾多人組隊挑戰參賽，PK人氣拿大獎！

文化局龔雅雯局長表示，今年兒藝節以「怪獸競技場」為主題，怪獸舞將運動、競技的項目融入其中，孩子們能在遊玩的過程中動動身體動動腦，如今希望透過「怪獸舞魔性改編挑戰」和「組隊人氣票選」將兒藝節活動更廣為人知，擴散青春氛圍與活力，相揪全民一同熱情參與！

▲參加獎「怪獸競技場周邊小物」預計提供給20隊參賽隊伍。

文化局表示，「組隊人氣票選」活動參賽資格不限年齡、機關、學校，民眾只要號召五位(以上)共同練習演出，不論是呈現YOYO家族原版怪獸舞或是自行設計造型、改編舞蹈，以FB帳號登入「怪獸Give Me Five 等你來挑戰！」活動官網，並貼上隊伍30秒演出的YT影音連結即可報名參賽。

文化局說，即日起至10月15日止歡迎民眾報名上傳，10月16日起開放投票，每個FB帳號每日限投一票，計票將至10月26日止，並於10月30日公告得獎名單。人氣票選參賽隊伍前三名可獲贈精選好禮，首獎最高得誠品圖書禮券1萬元，此外還有參加獎「怪獸競技場周邊小物」預計提供給20隊參賽隊伍，邀請民眾把握機會把獎項帶回家。

新北兒藝節10月預計接著推出「怪獸舞變裝挑戰」募集活動，參加者以怪獸為主題進行創意變裝，並錄製至少30秒以上舞蹈影片，分享上傳影片好禮免費送，最大獎抽出Dyson Pure Cool™ 二合一涼風智慧空氣清淨機一台。更多「2021新北市兒童藝術節」活動訊息歡迎民眾至「新北市兒童藝術節」官網以及「新北市文化局」臉書查詢。

美麗最大的祕密

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