新北市圖推「科學」賞月觀星　借書送療癒多肉盆栽

▲新北市立圖書館蘆洲長安分館於中秋節前夕推出「賞月觀星」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋節除了烤肉、吃月餅，還可以有不一樣的過節方式！新北市立圖書館蘆洲長安分館特別於中秋節前夕推出免費的「賞月觀星」探索天文活動，以線上教授中秋賞月攻略的方式，教小朋友透過月亮觀測。「賞月觀星」線上天文營共有2個梯次，第一梯次為9月18、25日及10月2日；第二梯次為10月16、23、30日，歡迎有興趣的小朋友報名參加。

新北市立圖書館表示，中秋節很多人都會賞月，以天文及自然科學為特色的蘆州長安分館，特別推出「賞月觀星」線上天文營活動，於中秋前夕線上教授中秋賞月攻略，除了為大家介紹觀測月亮與星空的軟體與APP，並將教大家如何使用望遠鏡與觀測天象，揭開月亮的神秘面紗，邀請家長陪孩子一起天文賞月，看見不一樣的月亮，除了可以增加天文知識，同時讓傳統的賞月活動多了「科學味」，在新冠肺炎疫情下度過不一樣的中秋節。

▲「植感圖書館」三重五常分館推出另類「中秋植感夯肉」閱讀活動。

另外，中秋「夯肉」也可以清新療癒！「植感圖書館」三重五常分館則推出「中秋植感夯肉」閱讀活動，同時準備了中秋賞「閱」禮，要送給到圖書館過中秋的讀者。9月17日起，只要借書便可以換多肉盆栽DIY、肉乾、以及抽王品「原燒O-NIKU」商品卡，歡迎大家中秋連假到圖書館「夯」肉、「賞」肉，另類烤肉過中秋。

三重五常分館於9月17日起至9月30日止，結合小巧療癒的多肉植物推出「植感書展」，讓大家可以在多肉植物的陪伴下，享受綠意植栽，閱讀紓壓，移轉疫情壓力，同時還準備了中秋賞「閱」禮，要送給借書的讀者。9月17日起，只要到圖書館借一本書，便可以免費換取肉乾一份（限量100份）；借5本書，便可以參加抽獎，有機會獲得王品「原燒O-NIKU」商品卡或「中秋賞肉小花園」DIY組合包。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

美麗最大的祕密

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