車被拖吊夜闖保管場　破壞封條硬取錢包鑰匙！莽男被起訴

▲蔡男車輛被拖吊，竟夜闖保管場、破壞封條硬取錢包鑰匙。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名蔡姓男子2021年3月15日因車輛違規停放，遭交通隊舉發，並拖吊至港西高架橋下拖吊場代管。蔡男深夜發現鑰匙及錢包皆在車上，竟在隔日凌晨1時許爬牆入拖吊場內，打開車門拿鑰匙錢包，當場被發現報警處理函送法辦。基隆地檢署近日偵結，將蔡男依違反妨害公務等罪起訴。

蔡男因違規停車被拖吊，發現時已深夜12點多，拖吊場已休息，禁止人車進入無法取車；但因家中鑰匙及錢包皆在車上，蔡男情急之下，請友人騎機車載他至拖吊場，趁著夜色掩護，爬牆進入場內找車。

蔡男找到車後用遙控器開啟車鎖，並將貼有封條的車門開啟，並取走皮包及鑰匙，離開時被留守的呂姓司機發現，疑有竊賊闖入，立刻通知值班的黃姓警員，兩人追出來時，蔡男已被友人騎機車載離，然而隔日警方還是循線逮到蔡男。

蔡男供稱，因為家中鑰匙、錢包都在車上，沒有鑰匙返家沒辦法進入，深夜拖吊場又沒開，正好隨身攜帶車輛遙控器，便想自行進到拖吊場內開門取走，並無任何不法意圖。

檢察官訊後，認蔡男未經同意爬牆闖進拖吊場內，已涉犯無故侵入他人建築物罪；另破壞封條，也涉犯毀損封印罪，依法起訴。

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