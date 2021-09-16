新北響應「國際臭氧層保護日」　植樹綠化環境清新空氣愛地球

▲新北響應「國際臭氧層保護日」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

1995年起聯合國為了紀念全球170餘國簽署「蒙特婁議定書」，特別指定每年9月16 日為「國際臭氧層保護日」，今年的主題則是《32年，不斷修復》，污染是全球性的議題，必須共同採取行動來面對，用最簡單的方法減少空氣汙染，增加對生態系統產生正面影響，最好的方法就是植樹造林綠化環境。

農業局長李玟表示，地球的臭氧層吸收部分紫外線，減少直接照射到地表的紫外線，避免對生態系及人體造成危害，保護臭氧層的工作刻不容緩。植樹造林可以減低空氣中污染物的含量，減緩臭氧層破損並減少溫室效應的影響。

李玟說，新北市目前森林覆蓋率已達76%，居六都之首，每年仍然一直持續提供免費苗木供民眾申請，鼓勵民眾無論是有意從事長期林業經營，抑或純粹希望綠化環境、美化市容，農業局皆全力支持。

▲楓香樹苗。

今年9月到10月是免費苗木配撥的申請期間，主要配撥本土原生樹種如楓香、青楓、山櫻花、杜英、臺灣欒樹、臺灣櫸、光臘樹、烏心石、肖楠、羅漢松、毛柿、水黃皮等等。民眾可把握10月底前的申請時間，向區公所洽詢，更多資訊可上農業局網站「重要公告」查詢。

農業局表示，新北市幅員廣大，山川秀麗，風景美不勝收，農業局邀請大家一起響應植樹綠化環境，多吹自然風少吹冷氣，減少冷媒使用，清新我們呼吸的空氣，在10月底前民眾都可以申請免費的苗木來種植。

另外各機關學校、社區管理委員會、裡辦公處、企業單位及私人機構（不提供個人申請）如欲進行環境綠美化，10月29日以前可向市府綠美化環境景觀處申辦，相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「佈告欄-下載專區」查詢。

美麗最大的祕密

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