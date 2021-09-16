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村名、校名、路名一次到位　南投德鹿谷村正名創全國首例

▲仁愛鄉德鹿谷村恢復傳統地名，從村名、校名到路名「一次到位」。（圖／德鹿谷村村長卓上龍提供）

▲仁愛鄉德鹿谷村恢復傳統地名，從村名、校名到路名「一次到位」。（圖／德鹿谷村村長卓上龍提供）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉合作村在世居的賽德克族人歷經2年9個月的同心努力下，獲行政院原民會及南投縣政府全力支持，從6月起恢復逾70年前的傳統地名為「德鹿谷」村，並將在10月下旬完成全村學校、道路、重要橋梁及門牌一次到位的「正名」，創全國首例；村長卓上龍有感而發表示：「「祖先不再找不到回家的路！」

仁愛鄉公所15日舉辦記者會，宣布德鹿谷村率全國之先，成為「名副其實」正名完成的原鄉村落，由鄉長張子孝主持，原民會綜合規劃處長王瑞盈、賽德克族委員吳永昌、縣府原民局長史強、民政處長吳燕玲、縣議員廖文賢、鄉代會主席高俊明等多位鄉代及村長都出席，德鹿谷村並出動詩班及文健站阿公阿嬤表演精彩的詩歌吟唱及歌舞，與來賓同歡。

▲仁愛鄉德鹿谷村恢復傳統地名，從村名、校名到路名「一次到位」。（圖／德鹿谷村村長卓上龍提供）

▲仁愛鄉德鹿谷村恢復傳統地名，從村名、校名到路名「一次到位」。（圖／德鹿谷村村長卓上龍提供）

卓上龍指出，「德鹿谷」這個傳統地名已被埋沒長逾70年，傳統的卜溪、莎都、德鹿灣3部落，在合作村時期也被稱為上、下部落及平生部落；部落族人從108年開始倡議正名，同年歲末部落會議表決獲高達98%成員支持後，村辦公處全力著手正名籌備與申請，也獲鄉公所及縣政府全力支持，而行政院原民會則支持各項正名經費。

卓村長說，這次正名不但順利配合戶籍系統從門牌到身份證件的更新，更讓全村的學校、道路、橋梁名稱及銜牌、指標都能同步更新為「德鹿谷」，3部落名稱也隨之恢復，讓原本的平生路、和氣巷正名為卜溪部落一巷、莎都部落一巷及德鹿灣部落一巷，預計所有作業會在10月下旬完成，屆時也會進一步鼓勵村內部落族人申請將姓名恢復為傳統族名。

▲仁愛鄉德鹿谷村恢復傳統地名，從村名、校名到路名「一次到位」。（圖／德鹿谷村村長卓上龍提供）

▲仁愛鄉德鹿谷村恢復傳統地名，出動詩班阿公阿嬤表演精彩的詩歌吟唱慶賀。（圖／南投縣政府提供）

史強及吳燕玲都指出，德鹿谷村正名成功，不僅是南投縣第一個恢復傳統名稱的原鄉村落，更是全國第一個從村名到戶籍、身份證、校名、路名、橋名都一次到位完成正名的原鄉村落，對傳承原住民文化別具意義，未來可望成為其它原民部落正名的學習典範。
 

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