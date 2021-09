民進黨立委促外交部成立更名小組　力推110所駐外館處正名台灣

▲民進黨立委邱志偉召開「善用國際社會友我力量 全力爭取駐外館處以『台灣』為名」記者會。(圖/記者屠惠剛攝)



記者林銘翰/台北報導

近期歐洲議會外交委員會發布報告,建議將駐台機構改成歐盟駐台辦事處,加上東京奧院開幕引發的國際正名輿論,國內外正名呼聲持續發酵。對此,民進黨立委邱志偉8日建議,外交部應盡速成立「駐外館處更名工作小組」,化被動為主動,積極推動我國110處駐外機構統一更名為台灣。

民進黨立委邱志偉、許智傑8日上午召開「善用國際社會友我力量 全力爭取駐外館處以『台灣』為名」記者會,呼籲外交部盡速成立「駐外館處更名工作小組」,化被動為主動,積極推動我國110處駐外機構統一更名為台灣。

邱志偉表示,我國因國際情勢特殊,駐外館處和外國駐台使館名稱在與各國協調下,存在多種稱呼形式,除友邦使用國名加上大使館外,以「台北」加上駐在國名稱的「經濟文化辦事處」最為常見,或「台北」加上駐在國首都組合,或僅稱「台北貿易辦事處」等。

▲民進黨立委邱志偉。(圖/記者屠惠剛攝)



邱志偉認為,外館正名順理成章,目前也有爭取的空間,在外館名稱中納入台灣、去掉經濟文化等功能性字眼,針對非邦交國使館正名為「駐在國名稱+台灣代表處」,較能反映雙邊關係並非侷限於經貿領域,而是朝全方位關係拓展。

許智傑表示,目前歐洲議會已遞出橄欖枝,呼籲歐盟駐台機構「歐洲經貿辦事處」應正名為「歐盟駐台灣辦事處」,代表台灣跟歐盟的關係已經邁出歷史性的一大步,台灣駐歐盟及其他歐洲國家館處,在此時也應循「駐立陶宛台灣代表處」模式跟進改名,開啟台灣外交新模式。

邱志偉要求,外交部應該盡速成立「駐外館處正名工作小組」,除優先推動友好國家,將我國駐美、駐日代表處,努力正名為駐美國「台灣代表處」(Taiwan Representative Office in the United States)、駐日本「台灣代表處」(Taiwan Representative Office in Japan),並且全面推動所有駐外館處以「台灣」為名。

邱志偉呼籲,參與國際組織及國際賽事為我國展現國際曝光度的最佳時機,在台灣進行國際參與的使用名稱上,確實有空間爭取使用「Taiwan」為名稱的條件下,外交部應積極推動,不應自我設限,用「台灣」更能反映了我國作為一個主權國家的地位。