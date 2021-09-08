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獅子內文村6長輩臥床需紙尿褲　枋警主動找善心人士捐贈揪感恩

▲枋寮警分局獅子分駐所副所長喀拉曼協調義市高醫動物醫院獸醫師劉光明夫婦捐贈紙尿褲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局獅子分駐所副所長喀拉曼協調義市高醫動物醫院獸醫師劉光明夫婦捐贈紙尿褲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉內文村有6位80多歲的部落長輩，臥病在床，需家人照料，且為中低收入戶，子女收入有限，無法支付醫療用品費用，枋寮警方獲悉，協調嘉義市高醫動物醫院獸醫師劉光明、王惠珠夫婦等民間善心人士捐贈紙尿褲給他們，暫解家屬燃眉之急。

▲枋寮警分局獅子分駐所副所長喀拉曼協調義市高醫動物醫院獸醫師劉光明夫婦捐贈紙尿褲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局獅子分駐所副所長喀拉曼近日經由獅子鄉民代表蔡特文、簡新茂轉述得知，內文村有6名長者長期臥病在床，出入需人攙扶或以輪椅代步。

他們6人長者臥病期間均由家人照護盥洗身體，因無法自行便溺故需長期使用成人紙尿布，經濟來源全靠政府中低收入補助過活。
由於內文村地處偏遠，出入不便，子女均為務農或打臨時工維生，原本以臨時工維持家計的家屬因疫情關係造成工作減少，生活狀況更是雪上加霜，經濟困頓無法負擔長者醫療用品，生活壓力龐大。

副所長獲悉後協調嘉義市高醫動物醫院獸醫師劉光明、王惠珠夫婦等民間善心人士，出資購買成人用尿布共6箱，會同獅子鄉蔡特文、簡新茂代表，一同交予內文村長施正順親收，並轉交受助村民，暫解家屬燃眉之急。

枋寮分局長簡彥匡肯定獅子所同仁主動助人善行，協助弱勢家庭，充分發揮警察身為人民保母正面形象，更勉勵同仁身在公門好修行，主動發掘轄內需救助貧困人家，以菩薩心助人之精神，施比受更有福，此忠義之精神，足資同仁表率，殊值嘉勉。

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