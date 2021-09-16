推動大坑地區觀光發展　台中市爭取中央補助改造大坑溪水環境

▲台中市政府編列近5成地方配合款推動大坑溪環境營造。（圖／台中市政府提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市政府為持續推動大坑地區觀光發展，計畫辦理總經費7000萬元的大坑溪兩岸遊憩設施及環境營造工程，除已爭取獲得交通部觀光局補助，市府配合款也達3080萬、將近總經費的一半，顯示市府對大坑溪環境營造及地區觀光發展的重視。

市府水利局說明，大坑溪環境營造工程沿著北屯大坑溪流域進行，自逢甲橋為起點之上游河段將以水環境營造為目標，運用環境友善工法、結合景觀資源，營造舒適、友善的水岸空間及維持水源穩定，提供民眾深入了解大坑風景區的生態及文化體驗。

市府水利局另指出，大坑溪沿線部分水利設施已老舊損壞，除上述交通部觀光局補助的環境營造經費，也爭取農委會水土保持局補助大坑溪逢甲橋上游固床工修復補強工程，總經費1250萬，已於今年7月16日開工，預計於明年3月底前完工。

水利局表示，該工程主要針對大坑溪逢甲橋上游至民興橋間12處既有橋梁下固床工進行修復及功能性提升，除達到加強上方橋墩之保護，也增加蓄水之功能，提供沿岸農民灌溉之需求。



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