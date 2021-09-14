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提升觀光吸引力　民代爭取上億預算打造大坑遊憩區

▲為解封做準備，民代爭取上億預算造大坑遊憩設施。（圖／記者游瓊華攝）

▲為解封做準備，民代爭取上億預算造大坑遊憩設施。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

為提升大坑文化特色，增加觀光吸引力，立委莊競程、市議員曾朝榮爭取近億元預算，辦理北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程設計。莊競程、曾朝榮表示，大坑既有的生態資源豐富，未來應以生態結合周遭人文景觀，融入大坑特有故事性，以活化當地產業，帶動地方觀光經濟發展效益。

大坑溪兩岸遊憩設施營造工程，計畫範圍涵蓋北屯區大坑溪流域，自逢甲橋連通至上游民興橋的河道，長度約6.23公里，計畫以生態工法，營造友善水域、河川多樣化的生態環境，並結合周遭人文景觀，提供民眾深入了解大坑風景區的生態與文化體驗。

▲為解封做準備，民代爭取上億預算造大坑遊憩設施。（圖／記者游瓊華攝）

▲為解封做準備，民代爭取上億預算造大坑遊憩設施。（圖／記者游瓊華攝）

莊競程表示，交通部觀光局與農委會水土保持局已發文，同意北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程，總計畫經費7000萬元，自償率為30%，由觀光局補助3920萬元；大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程，總計畫經費3000萬元，自償率為5%，觀光局補助1710萬元。另外，水保局大坑溪逢甲橋上游固床工修復補強工程核定補助經費1250萬元。

曾朝榮說，大坑既有的生態資源豐富，應以生態為出發點，融入大坑特有故事性，來活化當地產業。白冷圳自大甲溪發電廠至新社，有其故事性，導覽牌導覽內容，除了鄰近景點的相對位置外，應納入白冷圳歷史，以及大坑溪的關聯性，除達到飲水思源的理念，並可提供大坑地區一日遊行程，為中部增添水岸景點，帶動地方觀光經濟發展效益。

曾朝榮服務處主任曾咨耀建議，將光西吊橋至正大橋左岸新設步道納入工程範圍內，若有民宅緊鄰河道護岸，評估是否可使用天空步道形式，將步道落柱於河道內，完善逢甲橋至光西吊橋之環狀動線。光西吊橋除重新油漆外，可納入3D彩繪增加亮點，並進行橋面板汰換，成為打卡新景點。

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