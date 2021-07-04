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闖封鎖區喝酒解悶摔破頭！他滿臉血求救自曝行蹤　最高開罰30萬

▲不甩封閉禁令，男子溜上大坑喝酒摔破頭　市府：最高開罰30萬元。（圖／民眾提供）

▲不甩封閉禁令，男子溜上大坑喝酒摔破頭　市府：最高開罰30萬元。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

悶壞爬上大坑喝酒！台中市一名61歲邱姓男子6月底不甩三級警戒，知名觀光景點、風景區封閉規定，溜進大坑3號步道，還在山上喝酒，未料竟跌倒受傷摔破頭，急著報警求援，消防人員摸黑花了近3個小時上山，才把男子救下來。不過，台中市觀旅局長韓育琪表示，依法開罰最高30萬元，但由於至今都未收警方公文，因此還無法進行行政程序，還要進一步了解。

台中市第五分局表示，6月30日晚間7時51分，獲報在北屯區大坑3號步道有登山自摔事件，緊急派員前往3號步道登山口處管制人車，由消防人員上山救援，終於在晚間10時30分，把摔破頭的61歲邱姓男子救下山。

警方指出，救護人員初步判斷邱男頭部撕裂傷，邱男自稱自己一個人爬山、在山上喝酒，結果走路不慎跌倒撞傷頭部，消防人員事後也緊急將男子送往國軍803醫院救治。

▲不甩封閉禁令，男子溜上大坑喝酒摔破頭　市府：最高開罰30萬元。（圖／民眾提供）

市府也表示，從三級警戒後，包括包括知名風景區、步道等全都封閉，例如大坑12條登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園（含沙灘區）；自行車道：東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道；登山步道：潭子新田、龍井竹坑南寮、大肚萬里長城、烏日知高圳；旅服中心則有台鐵台中站、高鐵台中站、台中航空站、石岡、大甲鐵砧山等旅服中心；其他場域還有谷關溫泉廣場泡腳池等，違者闖入將依傳染病防治法規定，裁罰6到30萬元。

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