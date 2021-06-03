天天到病榻前打氣...老伴確診離世卻拒見最後一面　原因令人心痛





記者游瓊華／台中報導

慟！台中市北屯區大坑里家庭群聚感染事件累計21例確診，是台中最大家庭群聚個案，今傳出家庭中的78歲李姓爺爺昨（2）日不幸過世，成為台中市首起重症死亡個案。78歲的李男與妻子都確診收治在豐原醫院，原本醫護讓李奶奶到病榻前見老伴最後一面，但李奶奶拒絕，因為「怕見了會更難過！」醫護也急忙連絡其他隔離、救治中的兒子媳婦，與李爺爺最後道別。

院方透露，李爺爺一入院就轉重症，在指揮中心通融下，醫護連續3天讓李奶奶前往探視老伴，但也不捨老伴痛苦，兩人都簽署了放棄急救同意書。昨日病情急轉直下時，原本醫護要再讓李奶奶前往探視李爺爺，但李奶奶拒絕，擔心自己無法承受，醫護也趕忙打電話給李家兒子、媳婦、女兒等，讓家人與爺爺道別。

李家包括已經死亡的78歲爺爺、其妻子跟兒子、媳婦、孫子等全都染疫，一家人不是收治醫院就是在檢疫旅館，除了李奶奶之外，都無緣見李爺爺最後一面，加上依法遺體需在24小時內火化，即便是住在苗栗的長女一收到消息就奔回台中，仍見不了父親最後一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於遺體依「傳染病防治法」規定，需於24小時內火化，民政局考量往生者家眷尚在隔離中，無法親自處理喪葬事宜，已請轄區公所會同里長全力協助，並請生命禮儀管理處妥善安置往生者骨灰，另由公所以急難救助金補助殯葬作業衍生費用，讓家屬安心。



民政局指出，首起死亡個案遺體今日移往大甲殯儀館火化場進行火化，並將骨灰送往崇德殯儀館海葬暫厝區安置，待往生者家眷隔離期滿後，再交由家眷處理後續喪葬事宜，期間殯葬處理作業衍生相關費用，將由轄區公所急難救助經費支應補助，生命禮儀管理處也全力配合。